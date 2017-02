Liga Europy. Holenderskie media: Viergever uratował słaby Ajax

Michał Kucharczyk skomentował mecz

Ci dwaj piłkarze to za mało na pokonanie Ajaksu

Zabrakło jednej bramki

W pierwszym spotkaniu w Warszawie padł bezbramkowy remis."Nawet tak niskie zwycięstwo nad Legi± uratowało honor holenderskiej piłki" - ocenił dziennik "De Telegraaf", przypominaj±c, że inne krajowe zespoły odpadły już z europejskich rozgrywek, a AZ Alkmaar w dwumeczu z Olympique Lyon, także w 1/16 finału LE, stracił w sumie aż 11 bramek (1:4, 1:7)."Algemeen Dagblad" skupia się na przybliżeniu sylwetki obrońcy - Nicka Viergevera. Jak podkre¶la gazeta zdobywca jedynego gola dla Ajaksu - pozostawał do tej pory "anonimowym graczem"."Nick może poczuć się wreszcie ważn± czę¶ci± drużyny. Zawsze uważany był za dobrego zmiennika, ale ci±gle padały pytania o jego formę i to czy w ogólne nadaje się do gry w klubie. Ten sezon znowu zacz±ł na ławce, ale po zmianach trenera Petera Bosza odnalazł wreszcie swoje miejsce w składzie" - przypomniała gazeta.Media wskazuj±, że gol padł po błędzie bramkarza Arkadiusza Malarza, który za słabo odbił piłkę po strzale Amina Younesa. Chwal± też decyzję sędziego, który nie odgwizdał spalonego przy dobitce Viergevera.Mimo awansu gazety wymieniaj± szereg błędów Ajaksu. Szczególnej krytyce poddana jest sytuacja z końcówki meczu, kiedy zespół nie wykorzystał znakomitej okazji atakuj±c pi±tk± zawodników. "Algemeen Dagblad" napisał też m.in. o "irytuj±cej nonszalancji" w grze Younesa oraz Bertranda Traore."Nie było łatwo, bo zagrali¶my naprawdę bardzo słabo" - cytuje słowa Davy'ego Klaassena "De Telegraaf". 24-letni wychowanek Ajaksu był najbardziej niezadowolony z końcówki meczu, kiedy jego drużyna nie potrafiła utrzymać dobrej gry z pocz±tku drugiej połowy.Lepsze oceny zbiera linia defensywna, która utrzymała czyste konto w siedmiu ostatnich spotkaniach. Za najgorsze, co przydarzyło się Ajaksowi podczas starcia z Legi± uznano żółte kartki otrzymane przez obrońców - Davinsona Sancheza oraz Joela Veltmana, które wykluczaj± ich z gry w kolejnym meczu LE.Amsterdamski dziennik "Het Parool" podkre¶lił, że oba zespoły dzieli "różnica klas" i Ajax powinien pokonać Legię zdecydowanie łatwiej. "Końcowe oklaski były raczej wyrazem wielkiej ulgi kibiców" - napisano w podsumowaniu spotkania.- Stworzyli¶my sobie w końcówce kilka okazji, ale piłka nie odbiła się nam tak, jak rywalom - skomentował mecz z Ajaksem Michał Kucharczyk. CZYTAJ WIĘCEJ >> Zobacz, jak ocenili¶my (w skali 1-6) piłkarzy Legii Warszawa za mecz z Ajaksem. Dwóch piłkarzy mistrzów Polski zdecydowanie się wyróżniło.Jednego gola zabrakło Legii, by awansować do 1/8 finału. W czwartek mistrzowie Polski przegrali 0:1 z Ajaksem Amsterdam, który zostaje w Lidze Europy przynajmniej do kolejnej rundy. Legia odpada. I ma już na głowie tylko ekstraklasę, gdzie w tej chwili traci pięć punktów do pierwszej w tabeli Lechii Gdańsk