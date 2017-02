"Lewandowski to idealna "9"" - wielkie pochwały dla reprezentanta Polski

Legia obłowiła się w europejskich pucharach. Zarobiła prawie 18 mln euro!

Karol Linetty na celowniku Tottenhamu i Evertonu?

Piłkarz Porto bole¶nie kontuzjowany. Pokazał drastyczne zdjęcie

Robert Lewandowski został przez Carstena Janckera nazwany "perfekcyjn± "dziewi±tk±". Napastnik reprezentacji Polski w tym sezonie strzelił dla Bayernu 25 goli, a ostatnio trafił w doliczonym czasie gry w zremisowanym meczu z Herth± Berlin 1:1.Polak trafił do siatki również w meczu 1/8 Ligi Mistrzów z Arsenalem. Zaliczył też asystę, a mistrzowie Niemiec wygrali 5:1. W Lidze Mistrzów ma już siedem goli.Jancker, czterokrotny zwycięzca Bundesligi i triumfator Ligi Mistrzów z Bayernem wierzy, że Lewandowski jest niezrównany na swojej pozycji. - Jest perfekcyjny. Jest w idealnym wie i jest idealn± "dziewi±tk±" - zachwala Jancker w wywiadzie dla oficjalnej strony klubu.- Przede wszystkim strzela mnóstwo goli, szczególnie lubi otwierać wynik spotkania. Nie jest tak, że zdobywa bramki, gdy spotkania s± rozstrzygnięte. Strzela kluczowe gole. Rzadko traci piłkę i ¶wietnie widzi to, co się dzieje na boisku. Zalicza też sporo asyst - dodaje Jancker.Legia Warszawa w czwartek zakończyła swój udział w europejskich pucharach po porażce w dwumeczu z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Europy. Jednak dzięki udziałowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów zarobiła krocie! Z boiska podniosła prawie 18 mln euro, a dojd± jeszcze do tego prawa telewizyjne