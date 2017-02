MŚ w Lahti. Piotr Żyła założył się z burmistrzem Wisły! Musi zdobyć medal

"Żeby zmobilizować Piotra do walki o medal założyli¶my się" - powiedział Tomasz Bujok, który obstawił, że czołowy polski skoczek nie przywiezie z mistrzostw medalu. Piotr Żyła deklaruje, że go zdobędzie. Panowie nie skonkretyzowali z jakiego kruszcu ma być kr±żek. "Ucieszy nas każdy medal" - podkre¶lił samorz±dowiec.Zwycięzca wybierze zespół, który wyst±pi 6 maja w wi¶lańskim amfiteatrze podczas Dnia z Piotrem Żył±. Wówczas skoczek spotka się z kibicami, a w mie¶cie odbęd± się wydarzenia sportowe i kulturalne. "Umowa stoi!" - potwierdził skoczek.Burmistrz zaznaczył, że proponuj±c zakład nie pomy¶lał, iż Piotr Żyła może wywalczyć medal w drużynie. "Taki medal, do zdobycia którego Piotrek się przyczyni, także będzie honorowany w naszej umowie" - zadeklarował.Dżentelmeński zakład Tomasz Bujok zawarł ze skoczkiem tuż przed jego wyjazdem do Lahti.Pierwszy indywidualny konkurs M¦ w Lahti - na obiekcie HS 100 - odbędzie się w sobotę. W czwartek zawodnicy będ± rywalizowali na skoczni HS 133, a dwa dni póĽniej rozegrany zostanie konkurs drużynowy.