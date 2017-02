"Rekord transferowy Pogby zostanie niedługo pobity. Już blisko do 150 mln euro za piłkarza"

Legia obłowiła się w europejskich pucharach. Zarobiła prawie 18 mln euro!

Według Kahna, obecny transferowy rekord ¶wiata (105 mln euro za Paula Pogbę) zostanie pobity lada moment. Legenda niemieckiej piłki spodziewa się transferów w okolicy 150 mln euro. I ma obawy, czy Bayern wytrzyma ten wy¶cig.- Trzeba będzie wydawać wielkie pieni±dze, aby liczyć się w wojnie o podpisy najlepszych piłkarzy ¶wiata. My¶lę, że już niedługo zostanie przekroczona bariera 150 mln euro - powiedział Kahn. - Dla Bayernu to będzie trudne zadanie, by w przyszło¶ci móc kupować piłkarzy kalibru Francka Ribery'ego czy Arjena Robbena - dodał.Rekordowym dotychczas transferem Bayernu było sprowadzenie za 40 mln euro Javiego Martineza.Legia Warszawa w czwartek zakończyła swój udział w europejskich pucharach po porażce w dwumeczu z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Europy. Jednak dzięki udziałowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów zarobiła krocie! Z boiska podniosła prawie 18 mln euro, a dojd± jeszcze do tego prawa telewizyjne