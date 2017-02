Wrocław Open tenisistów. Janowicz największą gwiazdą

Z numerem jeden we wrocławskim turnieju będzie rozstawiony Pierre-Hugues Herbert z Francji , ale to Janowicz ma być największ± gwiazd± imprezy. "Bez w±tpienia "Jerzyk" będzie postaci±, która przyci±gnie najwięcej kibiców do "Orbity". Poza tym będzie też Michał Przysiężny, który jest ostatnio w bardzo dobrej formie i liczymy na jego dobry, a może nawet bardzo dobry wynik" - powiedział dyrektor turnieju Paweł Jaroch.Turniej rozpoczynaj±cy się w poniedziałek jest następc± challengera KGHM Polish Indoors, który był rozgrywany w latach 2000-09. W 2015 impreza została reaktywowana pod nazw± Wrocław Open i przeniesiona z Hali Stulecia do mniejszej hali Orbita.Dla polskich zawodników najlepszy w KGHM Dialog Polish Indoors był rok 2006. Wówczas w singlu Łukasz Kubot dotarł do półfinału, a w deblu Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski okazali się najlepsi."Może w końcu uda się któremu¶ z Polaków dotrzeć do finału singla, co byłoby spełnieniem moich marzeń. Wydaje mi się, że jest taka szansa, ale nie chcę też zapeszać. Przede wszystkim liczymy, że kibice obejrz± dobry tenis , wiele interesuj±cych pojedynków i będ± wychodzili z hali zadowoleni" - przyznał Jaroch.Z rankingu ATP wynika, że głównymi faworytami Wrocław Open powinni być poza Herbertem (96), Słowak Lukas Lacko (104), Francuz Paul-Henri Mathieu (105) oraz Jurgen Melzer (136) z Austrii. "Challengery rz±dz± się swoimi prawami i jasne jest, że nie będziemy tutaj mieli Rogera Federera czy Rafaela Nadala. Wydaje mi się, że i tak mamy ciekawych zawodników i zapowiada się ciekawy turniej" - podsumował Jaroch.Kwalifikacje do głównego turnieju wystartuj± już w sobotę, a w poniedziałek zostanie rozegrana pierwsza runda. Finały debla i singla zaplanowano na niedzielę.