Transfery. Karol Linetty na celowniku Tottenhamu i Evertonu?

Polscy piłkarze wci±ż w cenie. Warto¶ć kadrowiczów Nawałki wzrosła jesieni± o 35 mln euro!

Ranking FIFA. Polska awansuje na najwyższe miejsce w historii i wyprzedzi kolejn± potęgę

22-latek przeszedł z Lecha Poznań do Włoch zaledwie latem ubiegłego roku. Możliwe jednak, że znowu zmieni otoczenie.Angielskie media podchwyciły już informację, jakoby zainteresowane Linettym były Tottenham i Everton. Co więcej, Polaka pilnie obserwuj± podobno również Borussia Dortmund i AS Roma.Piłkarz w 26 występach zaliczył jak dot±d cztery asysty. W klubie ma podpisany kontrakt do 2021 r.W reprezentacji Polski odnotował jednego gola w 13 występach.Warto¶ć szerokiej kadry reprezentacji Polski przekracza obecnie 250 mln euro. To spora zmiana w stosunku do wyceny z rekordowego, transferowego lata. Podpieraj±c się szacunkowymi informacjami z rynku, prze¶ledzili¶my zatem, kto przez pół sezonu stracił, a kto zyskał najwięcej.W najbliższym rankingu FIFA Polska awansuje na najwyższe w swojej historii miejsce - podaje portal Football-Rankings.info specjalizuj±cy się w piłkarskich rankingach..