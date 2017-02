Wyścigi konne. White Turf. Drugi raz pobiegną w Sankt Moritz

Wyścigi konne na zamarzniętym jeziorze w St. Moritz rozgrywane są od ponad stu lat i stanowią nie lada atrakcję. W zimowych zmaganiach rywalizują konie pełnej krwi angielskiej a także araby i kłusaki. Miejscową specjalność stanowi - skikjöring, czyli wyścigi duetów koń-narciarz. Gonitwy w Sankt Moritz rozgrywane są na wysokości 1800 metrów. Koniom potrzebna jest aklimatyzacja stąd do Szwajcarii pojechały ponad dwa tygodnie temu.Partynicka klacz Uczitelka Tanca (dż. Bauyrzhan Murzabayev) pobiegnie w sprinterskiej gonitwie Grand Prix Moyglare Stud na dystansie 1300 metrów. W 11-konnej stawce oprócz Filou i Holidayend, które już tu wygrywały w tym roku, są m.in. trzy konie z Wielkiej Brytanii oraz jeden z Irlandii. Dobrą karierą legitymuje się 8-letni Boomerang Bob trenowany przez Jamiego Osborne'a. Ma na koncie sześć wygranych sprinterskich gonitw i ponad 126 tysięcy funtów. Ostatnie zwycięstwo odniósł 9 lutego , kiedy zwyciężył w Chelmsford City.Zryw (dż. Bauyrzhan Murzabayev) ścigać się będzie w długodystansowej gonitwie Grand Prix Schlossatelier Group Long Race Final na dystansie 2500 metrów. Rywali ma tylko czterech, w tym jednego z Wielkiej Brytanii, 4-letniego wałacha Every Chance, który w pięciu startach raz wygrał i dwa razy zajął płatne miejsce.Araby Esid In Zamour i Estarion pobiegną w gonitwie H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship na dystansie 1600 metrów. Stawka koni podobna, jak dwa tygodnie temu, z niespodziewanym wówczas zwycięzcą Nil Azizem na czele. Wszystkich koni dosiadają amazonki - na Esidzie In Zamour pojedzie Brytyjka Alice Mills, która ma w dorobku 22 wygrane gonitwy. Estariona poprowadzi Dunka Sara Slot, która w poprzednim sezonie zanotowała pięć zwycięstw w 48 dosiadach i była dziesiąta w rankingu duńskich dżokejów a w całej karierze wygrała 240 gonitw. Polskę w tej gonitwie reprezentować będzie dobrze znana wrocławskiej publiczności Cornelia Fraisl, która pojedzie na koniu BC Nihal.