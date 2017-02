Siatkówka. Andrea Gardini zastąpi Ferdinando De Giorgiego?

W zwi±zku z nominacj± Ferdinando De Giorgiego na nowego selekcjonera reprezentacji Polski, narastaj± spekulacje wokół tego, kto zast±pi go w klubie. Pocz±tkowo mówiono o tym, że na miejscu trenera znajdzie się jego rodak, kieruj±cy Lotosem Treflem Gdańsk Andrea Anastasi , jednak sam zainteresowany zdementował te pogłoski. Jak podała "La Gazetta Dello Sport" i Gianluca Pasini, włoski kierunek szkoleniowy ZAKSY może być mimo to kontynuowany. Tym razem kandydatem na objęcie stanowiska jest Andrea Gardini, który w tym sezonie prowadzi Indykpol AZS Olsztyn - Miejsce De Giorgiego na ławce trenerskiej ZAKSY ma zaj±ć Andrea Gardini - podał Gianluca Pasini, podkre¶laj±c niesamowite wyniki osi±gane przez AZS Olsztyn w tym sezonie (obecnie 3. miejsce w tabeli, 52 punkty - tyle samo, co druga Assceo Resovia Rzeszów ), a także to, że oba zespoły zmierz± się ze sob± w kolejnej kolejce rozgrywek PlusLigi (sobota, 14.45).- Skoro Pasini tak napisał, to istnieje taka możliwo¶ć - skwitował cał± sprawę Andrea Gardini.Andrea Gardini to 418-krotny reprezentant Włoch, który występował na pozycji ¶rodkowego. Stał się jednym z najbardziej utytułowanych siatkarzy swojego kraju. Siedmiokrotnie, z 4 różnymi klubami, zdobywał tytuł mistrza Italii. Jest członkiem amerykańskiej galerii sław siatkarskich Volleyball Hall of Fame. AZS Olsztyn prowadzi od 2014 roku. Był również asystentem Andrei Anastasiego w polskiej kadrze.