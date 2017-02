WNBA. Candice Wiggins: 98 proc. zawodniczek to lesbijki

Była gwiazda WNBA Candice Wiggins twierdzi, że była prze¶ladowana przez inne zawodniczki ze względu na swój heteroseksualizm. Koszykarka twierdzi, że liga zdominowana jest przez lesbijki.Sportsmenka ze Stanforda robiła ogromne wrażenie w lidze uniwersyteckiej. Potem przeszła na zawodowstwo, ale na emeryturę zdecydowała się już w 2015 r., po zaledwie o¶miu latach w WNBA i bardzo niedługim czasie spędzonym w New York Liberty.Gdy odeszła z ligi, zdecydowała się na skrytykowanie ¶rodowiska, które nie pozwoliło jej na czerpanie rado¶ci z gry i kariery.- W WNBA moje marzenia się nie spełniły. Wprost przeciwnie - czytamy w wywiadzie udzielonym "San Diego Tribune".- Chciałam pograć jeszcze przez dwa sezony, ale nie pozwolił mi na to mój stan psychiczny. Nie podobała mi się kultura panuj±ca w WNBA. Nie chcę mówić za dużo, ale to było toksyczne i mój duch został złamany - opowiada.- Bycie otwarcie heteroseksualn± kobiet± to co¶ wielkiego. Powiedziałabym, że 98 proc. kobiet w WNBA to lesbijki - ocenia.- Dotyczy ich zupełnie odmienny zestaw reguł. Było sporo zawi¶ci i rywalizacji, i wszystkie walczyły¶my o okruszki - mówi Wiggins.30-latka twierdzi, że inne zawodniczki szykanowały j± przez orientację seksualn±.- To, jak wygl±dałam i jak grałam wytwarzało napięcie. Cały czas próbowały zrobić mi krzywdę.- Nigdy w życiu nie słyszałam tylu wyzwisk, co w moim pierwszym sezonie. Nigdy tak często nie powalano mnie na ziemię - przypomina sobie była koszykarka.- Przesłanie brzmiało: nie chcemy cię, i chcemy, żeby¶ o tym wiedziała. Dochodzi do momentu, w którym porównuj± cię do mężczyzn tak bardzo, że zaczynasz ich przypominać.- Wielu uważa, że trzeba wygl±dać i grać jak facet, żeby być szanowanym. A ja byłam tego przeciwieństwem. Byłam dumna z bycia kobiet± i nie pasowałam do tej kultury - podsumowuje.