MŚ w Lahti 2017. Kazimierz Długopolski: Stoch lepiej robi Morgensterna, Kot ma lepszy charakter

Oczywiście, że przeżywam. Zwłaszcza że spodziewam się dobrego wyniku.- Nie wiem czy Maćkowi uda się go wywalczyć, ale wysoko będzie na pewno, bo jest w formie. Żeby zdobyć medal, to trzeba i mieć bardzo dobry dzień, i sprzyjające warunki, i trochę szczęścia do tych przeliczników. Dużo rzeczy musi się złożyć, żeby było podium. Natomiast już cieszę, że po raz pierwszy będę przeżywał prawdziwą walkę Maćka o podium wielkiej imprezy.- W sezonie olimpijskim Maciek skakał dobrze, na skoczni normalnej był siódmy, a miał identyczne odległości [101,5 i 98,5 m] jak brązowy medalista. Tylko że Anders Bardal miał lepsze punkty za wiatr. Ale teraz Kot jest w jeszcze lepszej formie niż wtedy. Szczególnie na mniejszej skoczni w Lahti ma szansę na medal.- Maciek jest niesamowicie dynamiczny, a z techniką cały czas ma trochę kłopotów. To widać tym mocniej, im większa jest skocznia.- Jeszcze troszeczkę za płasko się Maciek układa w locie. Jeszcze trochę za mało idzie biodrami nad narty - Dokładnie o to chodzi. Stoch w idealnych próbach świetnie robi Thomasa Morgensterna, bo to Austriak idealnie układał biodra. Maciek jeszcze musi nad tym pracować. Takie jest moje zdanie, że gdyby wyżej biodra układał, to na dużych skoczniach odlatywałby jeszcze dalej.- Rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o skokach. Maciek ma już i tak głowę nimi nabitą. Gadamy o życiu, o przeróżnych sprawach, ale nie o sporcie. Teraz on ma swoich trenerów, sportem żyje przez 90 procent doby, te pozostałe 10 proc. musi poświęcić na odpoczynek. Spotykamy się, ostatnio sobie pogadaliśmy ze dwa tygodnie temu. Ale obaj wolimy, żeby to były tylko luźne rozmowy starych znajomych.- Przez większość życia Maćka. Trenował u mnie od 2000 albo 2001 roku.- Przez sześć-siedem lat. Odszedł w 2007 roku, kiedy Hannu Lepistoe wziął go do kadry A.

- Byłoby późno, gdyby nie fakt, że obaj z bratem trafili do mnie z narciarstwa alpejskiego. Tam zawsze szukali górek do skakania, nie bali się, więc przyszli jako odważni i świetnie jeżdżący na nartach chłopcy. Ci, którzy zaczynają w wieku sześciu-siedmiu lat, muszą się najpierw porządnie nauczyć jeździć. Oni przyszli gotowi na tyle, że od razu mogłem ich wziąć na skocznię K-25. I obaj od razu skakali bardzo dobrze.- Nie przeżywali takich historii jak Adam Małysz , co zawdzięczają właśnie Adamowi.- Zecydowanie. Adam swoimi mistrzowskimi skokami sprawił, że były pieniądze na normalny sprzęt dla dzieciaków. Małyszomania była niesamowita. Żadnej Stochomanii nie ma, powinien to wiedzieć każdy, kto pamięta czasy dominacji Adama i tego szaleństwa, jakie wywołała. Teraz to mamy tylko wielkie, zdrowe zainteresowanie Kamilem i innymi chłopakami.- W duchu najpewniej zawsze chciał być taki jak Adam, ale nie opowiadał o tym, nie nakręcał się, że komuś wielkiemu chce dorównać. Zawsze dążył tylko do tego, żeby się poprawiać, żeby jak najlepiej pracować i dzięki temu jak najlepiej skakać.- Maciek nigdy nie wpadł w złość, nie pokazywał takich emocji. Po nim nie bardzo było widać czy skoczył daleko, czy słabo. Jego brat, Kuba, przeżywał wszystko. Maciek zawsze był zrównoważony.- Osobiście większe nadzieje pokładałem w Kubie niż w Maćku. Był lepiej poukładany technicznie, skakał bardziej elegancko, miał większą dynamikę, lepsze warunki fizyczne. Do 15. roku Kuba był złotym dzieckiem, skakał niesamowicie. A Maciek był słabszym zawodnikiem. Później wszystko się odwróciło. Bracia mają zupełnie różne charaktery. I to one okazały się decydujące.- Tak, Maciek jest młodszy o półtora roku, ale to Kuba, a nie Maciek zawsze się stresował przed zawodami, spalał się po prostu. Maciek ma świetny charakter do skoków. Jak jeden skok mu nie wyszedł, to on zawsze wierzył, wyjdzie następny, jak jedne zawody się nie udały, to powtarzał, że w następnych będzie dobrze.- Niekoniecznie się kłóci. Jak jest się od lat w szerokiej czołówce, jak już kilka lat temu bywało się w "10", jak się miało przełom i duże sukcesy na wyciągnięcie ręki, a jednak się nie udało, to trudno o cierpliwość. Tu mówimy już o świecie wielkich skoków. Maciek potrafił pokazywać w treningach czy kwalifikacjach, że jest kandydatem do podium, a w konkursach nigdy tego nie potwierdzał. W tym sezonie wreszcie mamy przełom. I teraz jestem pewny, że podiów dla Maćka będzie jeszcze wiele. Teraz on już będzie pokazywał ten spokój i tę cierpliwość, które ja dobrze pamiętam.- Wiedziałem, że od razu nie zrobi furory, ale już wtedy widziałem, że ma wielki talent, więc bardzo się cieszyłem, że dostrzegł to tak wielki trener. W tamtym czasie Lepistoe wziął do kadry też innego z moich podopiecznych, Krzyśka Miętusa. To rówieśnik Maćka, też miał duży talent. Ci chłopcy zaczęli robić szybkie postępy. Szkoda, że Miętus stanął, bo też był blisko światowej czołówki. A Maciek na pewno skorzystał.- Tu właśnie dał o sobie znać charakter Maćka. On tej sytuacji zbyt mocno nie przeżywał. Nie zwierzał się światu czy to dla niego szok. Ja wiedziałem, że mając miejsce w kadrze dostanie lepsze warunki do rozwoju i on też umiał to dostrzec.