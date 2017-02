Liga Mistrzów. Piłkarz Porto boleśnie kontuzjowany. Pokazał drastyczne zdjęcie

Herrera shows off gruesome foot injury after nasty challenge



Not for the faint-hearted ?? https://t.co/yMhoz1Q6tl pic.twitter.com/0LOPOuej54 — MailOnline Sport (@MailSport) 23 lutego 2017

Popis bezmyślności obrońcy Porto. Czerwona kartka w 74 sekundy!

Legia obłowiła się w europejskich pucharach

26-letni Meksykanin został zaatakowany przez Lichsteinera w 50 minucie meczu. Szwajcar dostał za to tylko żółtą kartkę, a Herrera... mimo bolesnej kontuzji dokończył mecz. A jak bardzo była to bolesna kontuzja, możecie zobaczyć na zdjęciu, które piłkarz wrzucił do internetu:Mecz w Porto zakończył się zwycięstwem Juventusu po golach Pjacy i Daniego Alvesa.Alex Telles w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Juventusem popisał się prawdziwym brakiem wyobraźni. Dwukrotnie brutalnie potraktował rywali i wyleciał z boiska już w pierwszej połowie.Legia Warszawa w czwartek zakończyła swój udział w europejskich pucharach po porażce w dwumeczu z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Europy. Jednak dzięki udziałowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów zarobiła krocie!