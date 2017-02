Legia obłowiła się w europejskich pucharach. Zarobiła prawie 18 mln euro!

Zarobki Legii w europejskich pucharach 2016/17

II runda el. LM 320 tys. euro III runda el. LM 420 tys. euro IV runda el. LM 2 mln euro Faza grupowa 12,7 mln euro remis z Realem 0,5 mln euro zwycięstwo ze Sportingiem 1,5 mln euro 1/16 finału LE 0,5 mln euro W sumie 17,94 mln euro

Michał Kucharczyk skomentował mecz

Ci dwaj piłkarze to za mało na pokonanie Ajaksu

Zabrakło jednej bramki

Najwięcej, bo aż 12,7 mln euro Legia dostała od UEFA za udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Awanse w kolejnych rundach eliminacyjnych dały jej 320 tys. euro, 420 tys. euro i 2 mln euro. W fazie grupowej LM Legia zremisowała 3:3 z Realem Madryt (0,5 mln euro) i wygrała ze Sportingiem 1:0 (1,5 mln euro).Legia otrzymała od UEFA także pieni±dze za prawa telewizyjne i marketingowe, ale nie s± one podane do wiadomo¶ci. Sporo Legia zarobiła też na karnetach i biletach. A byłoby jeszcze więcej, gdyby z powodu burd na meczu z Borussi± Dortmund, nie zostałby zamknięty stadion na mecz z Realem.- Stworzyli¶my sobie w końcówce kilka okazji, ale piłka nie odbiła się nam tak, jak rywalom - skomentował mecz z Ajaksem Michał Kucharczyk. CZYTAJ WIĘCEJ >> Zobacz, jak ocenili¶my (w skali 1-6) piłkarzy Legii Warszawa za mecz z Ajaksem. Dwóch piłkarzy mistrzów Polski zdecydowanie się wyróżniło.Jednego gola zabrakło Legii, by awansować do 1/8 finału. W czwartek mistrzowie Polski przegrali 0:1 z Ajaksem Amsterdam , który zostaje w Lidze Europy przynajmniej do kolejnej rundy. Legia odpada. I ma już na głowie tylko ekstraklasę, gdzie w tej chwili traci pięć punktów do pierwszej w tabeli Lechii Gdańsk