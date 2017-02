Premier League. Pep Guardiola chce ściągnąć byłą gwiazdę Barcelony

Okazuje się, że Alves mógł do City trafić już w zimowym okienku transferowym. Na przeszkodzie stanęła jednak kontuzja. Brazylijczyk ma ¶wietne relacje z trenerem City Peper Guardiol± i dyrektorem Txiki Beguiristainem jeszcze z czasów wspólnej pracy w Barcelonie.33-letni Dani Alves przyznawał, że chciałby jeszcze przed zakończeniem kariery spróbować swoich sił na boiskach Premier League . Piłkarz oczekiwałby zarobków w okolicach 120 tysięcy funtów tygodniowo.Innym kandydatem do transferu na praw± obronę Manchesteru City jest Hiszpan z Arsenalu Hector Bellerin. Trudno jednak przypuszczać, że Kanonierzy chcieliby go sprzedać do rywala z Premier League.