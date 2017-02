Ajax - Legia: Arkadiusz Malarz: Nie mam do siebie żadnych pretensji [ROZMOWA]

Bartłomiej Kubiak: Przy golu dla Ajaksu popełnił pan błąd - wypluł piłkę.

Ajax zagrał tak, jak się spodziewałeś?

Bardziej przegraliście awans w Amsterdamie, czy tydzień temu, gdy w Warszawie było 0:0?

Legia z jesieni wyeliminowałaby Ajax?

Myślisz, że miało wpływ to, że Ajax grał w czwartek siódme spotkanie tej wiosny, a Legia - czwarte?

Jak podsumujesz występy Legii w pucharach?

Nie wyplułem, tylko odbiłem do boku. To różnica. Strzał był bardzo nieprzyjemny, piłka uciekała, zrobiłem, co mogłem. Nie mam do siebie żadnych pretensji. Kozłem ofiarnym nie zostanę.Tak bywa, szkoda, że nie wykorzystaliśmy swoich szans na gole. Graliśmy dobrze, sprawialiśmy Ajaksowi problemy. Do awansu naprawdę zabrakło niewiele, byliśmy równorzędnym rywalem. Zaskoczyliśmy gospodarzy, nie spodziewali się, że zagramy w ten sposób. Ale teraz to Ajax świętuje awans, a nie my.- Niczym mnie nie zaskoczył. Wiedziałem, jak gra. Szkoda, bo zdecydowanie był do pokonania. Po meczu towarzyszą nam mieszane uczucia, zabrakło przecież tylko jednej bramki...- Zdecydował dwumecz. Bezbramkowy remis u siebie było korzystnym wynikiem . Pracowaliśmy, by strzelić gola na 1:1, ale się nie udało. Szkoda, wielka szkoda.- Nie chcę porównywać tych dwóch zespołów. Zmiany nie są w końcu aż tak duże, przecież to drużyna z wiosny była równorzędnym rywalem dla Ajaxu.- Nie chcę się tym tłumaczyć. Tym bardziej, że jest to od nas niezależne. Taki mamy klimat, taki mamy kalendarz, do nikogo nie możemy mieć o to pretensji.- Zrobiliśmy coś fajnego. Po długiej przerwie awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. Na początku nie wyglądało to pięknie, ale z każdym meczem się tych rozgrywek uczyliśmy. Potwierdzeniem było zwycięstwo ze Sportingiem w ostatniej kolejnej Ligi Mistrzów. Nie chcę jednak powiedzieć, czy ze Sportingiem zagraliśmy najlepszy mecz tego sezonu. Dobrze zagraliśmy z Realem, Ajaksem w Warszawie.- Stworzyliśmy sobie w końcówce kilka okazji, ale piłka nie odbiła się nam tak, jak rywalom - skomentował mecz z Ajaksem Michał Kucharczyk. CZYTAJ WIĘCEJ >> Zobacz, jak oceniliśmy (w skali 1-6) piłkarzy Legii Warszawa za mecz z Ajaksem. Dwóch piłkarzy mistrzów Polski zdecydowanie się wyróżniło.Jednego gola zabrakło Legii, by awansować do 1/8 finału. W czwartek mistrzowie Polski przegrali 0:1 z Ajaksem Amsterdam, który zostaje w Lidze Europy przynajmniej do kolejnej rundy. Legia odpada. I ma już na głowie tylko ekstraklasę, gdzie w tej chwili traci pięć punktów do pierwszej w tabeli Lechii Gdańsk.