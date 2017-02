Ajax - Legia. Jacek Magiera: Żałujemy tej porażki, ale głowy mamy w górze

Michał Kucharczyk skomentował mecz

Ci dwaj piłkarze to za mało na pokonanie Ajaksu

Zabrakło jednej bramki

- To był wyrównany dwumecz. Zadecydowała jedna sytuacja. Awansowała drużyna z Amsterdamu. I bardzo jej gratuluję, życzę sukcesów w kolejnych rundach - zaczął pomeczową konferencję Magiera.Trener Legii w czwartek zaskoczył składem. A nawet nie tyle zaskoczył, co zdecydował się na plan B. W miejsce Miroslava Radovicia do gry na skrzydle posłał Guilherme, a zawodzącego w ataku Tomáša Necida posadził na ławce, zastępując go Michałem Kucharczykiem.- Tak naprawdę o tym, że Kucharczyk w rewanżu może zagrać w ataku, pomyślałem jeszcze przed pierwszym meczem z Ajaksem - zdradził Magiera. - Swoim wejściem w Warszawie [Kucharczyk tydzień temu zagrał w ataku, w drugiej połowie zmienił Necida] tylko potwierdził, że to dobry pomysł.- Dzisiaj też zagrał dobry mecz. Oczywiście do jego współpracy z Vadisem Odjidją-Ofoe można się trochę przyczepić. Ale oni zbyt często ze sobą nie grali. Rozrysować zawsze możesz wszystko, ale to nigdy nie zastąpi praktyki, meczów - tłumaczył Magiera.W czwartek Legia przegrała z Ajaksem 0:1. W 49. minucie gola na wagę awansu - dodajmy, że po ładnej, zespołowej akcji - strzelił Nick Viergever.Magiera: - Podziękowałem w szatni moim piłkarzom za ten mecz, a w zasadzie to dwumecz. Próbowali, starali się i co bardzo ważne: realizowali założenia taktyczne, dzięki czemu Ajax wcale nie miał tak dużo okazji.- Oczywiście żałujemy, że odpadliśmy, ale wracamy do Warszawy z podniesioną głową. Mamy swoje cele do realizacji. Koncentrujemy się teraz na ekstraklasie, by w przyszłym sezonie znowu grać w Lidze Mistrzów - zakończył Magiera.W niedzielę Legia zagra u siebie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Początek spotkania o 18.- Stworzyliśmy sobie w końcówce kilka okazji, ale piłka nie odbiła się nam tak, jak rywalom - skomentował mecz z Ajaksem Michał Kucharczyk. CZYTAJ WIĘCEJ >> Zobacz, jak oceniliśmy (w skali 1-6) piłkarzy Legii Warszawa za mecz z Ajaksem. Dwóch piłkarzy mistrzów Polski zdecydowanie się wyróżniło.Jednego gola zabrakło Legii, by awansować do 1/8 finału. W czwartek mistrzowie Polski przegrali 0:1 z Ajaksem Amsterdam, który zostaje w Lidze Europy przynajmniej do kolejnej rundy. Legia odpada. I ma już na głowie tylko ekstraklasę, gdzie w tej chwili traci pięć punktów do pierwszej w tabeli Lechii Gdańsk.