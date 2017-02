Premier League. Wayne Rooney zostaje w Manchesterze

- Mam nadzieję wciąż odgrywać ważną rolę i pomóc drużynie w odniesieniu sukcesu w czterech różnych rozgrywkach - oświadczył Rooney w specjalnym komunikacie.W ostatnim czasie Anglik nie należał do ulubionych zawodników trenera Jose Mourinho i coraz rzadziej pojawia się w składzie "Czerwonych Diabłów". Mimo to w ubiegłym miesiącu w meczu ligowym ze Stoke City (1:1) zdobył 250. bramkę, bijąc klubowy rekord legendarnego Bobby'ego Charltona. Manchester United zajmuje obecnie szóste miejsce w Premier League ; w środę awansował do 1/8 finału Ligi Europejskiej, ponadto zagra w ćwierćfinale Pucharu Anglii. W najbliższą niedzielę zmierzy się na stadionie Wembley z Southampton w finale Pucharu Ligi.