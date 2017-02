Liga Europy. Fiorentina odpadła mimo prowadzenia 3-0! Tottenham również odpadł

O losach rywalizacji Ajaksu z Legią rozstrzygnęła bramka Nicka Viergevera, zdobyta przez obrońcę wicemistrzów Holandii w 48. minucie. W pierwszej połowie gospodarze m.in. strzelili w słupek. Po przerwie Legia też miała swoje okazje, ale nie zdołała doprowadzić do wyrównania.Fiorentina wygrała w pierwszym meczu z Borussią Moenchengladbach 1-0, a w rewanżu prowadziła już 2-0. Mimo to odpadła - Lars Stindl strzelił hat-tricka od 44. do 55. minuty (pierwszy gol padł z rzutu karnego). Gospodarzy dobił w 60. minucie Andreas Christensen.Z Ligi Europy odpadł również Tottenham Hotspur. W pierwszym meczu przegrał 0-1 z Gentem, a w rewanżu prowadził po golu Christiana Eriksena. Kilka minut później samobója strzelił Harry Kane, a w 40. minucie czerwoną kartkę dostał Dele Alli. Mimo to w 61. minucie gola na 2-1 strzelił Victor Wanyama. Anglikom brakowało do awansu jednego gola, ale w 82. minucie wyrównał rezerwowy Jeremy Perbet. To trafienie na 2-2 zadecydowało o awansie Belgów do 1/8 finału.Najbardziej okazałe zwycięstwo odniósł Lyon, który pokonał AZ Alkmaar aż 7-1 (11-2 w dwumeczu). Maciej Rybus znalazł się poza kadrą meczową francuskiej drużyny.Wielkie emocje były w Sankt Petersburgu, gdzie Zenit grał z Anderlechtem. W belgijskim zespole z powodu kontuzji zabrakło Łukasza Teodorczyka. Rosjanie, którzy tydzień temu przegrali na wyjeździe 0:2, u siebie prowadzili już 3:0, jednak w 90. minucie stracili bramkę i w konsekwencji odpadli z dalszej rywalizacji.Roma, z Wojciechem Szczęsnym na ławce rezerwowych, uległa u siebie hiszpańskiej drużynie Villarreal 0:1, ale wcześniej wygrała na wyjeździe aż 4:0.W zakończonych wcześniej czwartkowych meczach awans zapewniły sobie także APOEL Nikozja, Besiktas Stambuł i Olympiakos Pireus, który pokonał na wyjeździe turecki Osmanlispor 3:0. W zespole gospodarzy rezerwowym był Łukasz Szukała. Jedyna dogrywka miała miejsce w meczu Szachtara Donieck z Celtą Vigo. Gola w 90. minucie z rzutu karnego dla hiszpańskiej drużyny strzelił Iago Aspas z rzutu karnego, a decydujące trafienie w 108. minucie zaliczył Gustavo Cabral.W środę awans wywalczyły Manchester United, Schalke 04 Gelsenkirchen i FK Krasnodar. Pozostałe mecze zakończą się późnym wieczorem. Losowanie par 1/8 finału w piątek.Fenerbahce Stambuł - *FK Krasnodar 1:1 (1:1); pierwszy mecz 0:1St. Etienne - *Manchester United 0:1 (0:1); 0:3 *Schalke 04 Gelsenkirchen - PAOK Saloniki 1:1 (1:1); 3:0Osmanlispor - *Olympiakos Pireus 0:3 (0:0); 0:0*Ajax Amsterdam - Legia Warszawa 1:0 (0:0); 0:0*Besiktas Stambuł - Hapoel Beer-Szewa 2:1 (1:0); 3:1*APOEL Nikozja - Athletic Bilbao 2:0 (0:0); 2:3Zenit Sankt Petersburg - *RSC Anderlecht 3:1 (1:0); 0:2*AS Roma - Villarreal 0:1 (0:1); 4:0Fiorentina - Borussia Moenchengladbach* 2:4 (2:1); 3:4Tottenham Hotspur - KAA Gent* 2:2 (1:1); 0:1Szachtar Donieck - Celta Vigo* 0: (0:0, 0:1); 1:0*KRC Genk - Astra Giurgiu 1:0 (0:0); 2:2Olympique Lyon* - AZ Alkmaar 7:1 (4:1); 4:1Sparta Praga - FK Rostów* 1:1, (0:1); 0:4FC Kopenhaga* - Łudogorec Razgrad 0:0; 2:1