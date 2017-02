Liga Europy. Ajax - Legia. Michał Kucharczyk skomentował mecz

Ci dwaj piłkarze to za mało na pokonanie Ajaksu

Zabrakło jednej bramki

- To był ciężki mecz, daliśmy z siebie wszystko. Nie udało się awansować. Czekaliśmy na swoje okazje, Ajax dobrze utrzymywał się dobrze przy piłce. Mogliśmy wyjść z 2-3 kontrami, myślę ze końcówka oddala to, jak powinniśmy grac. Jestem zadowolony z drużyny, zabrakło niewiele. Stworzyliśmy sobie w końcówce kilka okazji, ale piłka nie odbiła się nam tak, jak rywalom. Wracamy na tarczy. Ogólnie jestem zadowolony z tego co osiągnęliśmy w tym sezonie. Chcieliśmy przerwać tę złą passę na wiosnę, zrobimy wszystko, by wrócić do tej fazy rozgrywek - powiedział Kucharczyk.Zobacz, jak oceniliśmy (w skali 1-6) piłkarzy Legii Warszawa za mecz z Ajaksem. Dwóch piłkarzy mistrzów Polski zdecydowanie się wyróżniło.Jednego gola zabrakło Legii, by awansować do 1/8 finału. W czwartek mistrzowie Polski przegrali 0:1 z Ajaksem Amsterdam , który zostaje w Lidze Europy przynajmniej do kolejnej rundy. Legia odpada. I ma już na głowie tylko ekstraklasę, gdzie w tej chwili traci pięć punktów do pierwszej w tabeli Lechii Gdańsk