Liga Europy. Ajax - Legia. Zbyt mało na awans

Legia z planem B

Wiara, szczęście i rozum

Nie minęło pięć minut spotkania, a Magiera już stał przy linii. Pomagał piłkarzom. A w zasadzie - bijąc brawo i pokrzykując - głównie dodawał im otuchy po nieudanych zagraniach. Tych do przerwy aż tak wiele nie było, ale dobrych też nie.Najlepszą i jedyną akcję przed przerwą (nie licząc kilku długich zagrań w kierunku Michała Kucharczyka) Legia stworzyła w 42. minucie. Zaczęło się od udanego dryblingu Guilherme, potem było zagranie na skrzydło do Kucharczyka i dośrodkowanie w pole karne, gdzie Vadis Odjidja-Ofoe już składał się do strzału, ale w ostatniej chwili ubiegł go obrońca Ajaxu.Magiera w czwartek zaskoczył składem. To znaczy może nie tyle zaskoczył, co zdecydował się na plan B. W miejsce Miroslava Radovicia do gry na skrzydle posłał Guilherme, a zawodzącego w ataku Tomáša Necida posadził na ławce, zastępując go Kucharczykiem.Kucharczyk - jak wiadomo - to nominalny skrzydłowy, ale w ostatnim meczu z Ajaksem wszedł w drugiej połowie na boisko właśnie jako napastnik (za Necida). Dał dobrą zmianę. Już dzień po meczu można było usłyszeć, że Magiera rozważa właśnie taki wariant. Że w ataku będzie chciał kogoś dynamicznego, kto będzie potrafił zaskoczyć wysoko grającą obronę Ajaxu.Kucharczyk do takiego planu nadawał się idealnie. A Legia miała właśnie taki plan. Brak dobrych akcji sprzed przerwy należy właśnie wiązać z tym, że legioniści głównie posyłali dalekie podanie w kierunku Kucharczyka. Raz było blisko. Ale tylko raz. Trochę mało.Ajax? Przewyższał Legię tzw. kulturą gry, ale z samego przewyższania jeszcze nic nie wynika. To znaczy wynikła przed przerwą jedna akcja - w 18. minucie, kiedy Hakimm Ziyech trafił w słupek.- Zrobimy wszystko, by zespół wyszedł na boisko z wiarą w korzystny wynik - mówił przed meczem Magiera. O ile jednak w pierwszej połowie ta wiara była (najbardziej ją było widać po trenerze), o tyle w drugiej jakby mniej. Uwierzył za to Ajax, który od 49. minuty prowadził z Legią 1:0 - gola po ładnej, zespołowej akcji strzelił Nick Viergever.To był gol na wagę awansu. I szósty z rzędu mecz Ajaxu, w którym nie stracił gola.Legia miała w tym meczu trochę szczęścia i trochę rozumu. Może nawet więcej rozumu, niż szczęścia. Ale i tak mniej od Ajaxu. Holendrzy wygrali, bo byli lepsi. Piłkarsko lepsi od Legii. Ale że w futbolu nie zawsze lepszy wygrywa, to tak też mogło być i tym razem.Zabrakło jednej bramki.