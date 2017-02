Premier League. Claudio Ranieri zwolniony z Leicester City!

W poprzednim sezonie Włoch, w swoim pierwszym roku pracy z "Lisami", zdobył sensacyjne mistrzostwo Anglii. W tym sezonie zespół spisuje się jednak fatalnie. Jest na ostatnim bezpiecznym, czyli 17., miejscu w tabeli z 21 punktami - ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. W środę Leicester przegrało na wyjeździe z Sevillą 1-2 w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Piłkarzami Leicester są Bartosz Kapustka oraz Marcin Wasilewski , ale obaj grają bardzo niewiele. Wyniki w lidze w tym sezonie sprawiły, że zagrożone jest pozostanie klubu w Premier League . Zarząd uważa, że zmiana trenera, choć ogromnie bolesna, jest konieczna i zgodna z interesem klubu." - czytamy w oświadczeniu.- To najtrudniejsza decyzja jaką musieliśmy podjąć, odkąd klub należy do nas. Stawiamy jednak wieloletni interes klubu ponad osobiste sympatie - stwierdził wiceprezes Aiyawatt Srivaddhanaprabha.Z klubem oprócz Rainieriego pożegnali się jego asystenci - Paolo Benetti oraz Andrea Azzalin, który odpowiadał za przygotowanie fizyczne piłkarzy.Klub rozpoczął poszukiwanie nowego trenera. Do czasu zakończenia rekrutacji zespół poprowadzą Craig Shakespeare oraz Mike Stowell.