MŚ w Lahti. Stefan Horngacher wybrał czwartego skoczka do udziału w konkursie

O tej decyzji poinformował Adam Małysz , dyrektor reprezentacji. Wspomniana trójka to oczywi¶cie Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła.O miejsce z Kubackim walczył Jan Ziobro, który lepiej spisywał się w ostatnich konkursach, ale to ten pierwszy znakomicie spisywał się na czwartkowych treningach w Lahti. Jeden z nich wygrał, na drugim był 9., a na trzecim 17Kwalifikacje zaczn± się w pi±tek o 13.30. Konkurs indywidualny na normalnej skoczni w sobotę o 16.30. Relacje na żywo w Sport.pl - to jest twój live!