MŚ w Lahti. Staręga odpadł w półfinale sprintu. Złoto dla Pellegrino

Zgodnie z regulaminem awans do decydującego biegu uzyskiwało po dwóch najlepszych zawodników z półfinałów oraz dwóch z najlepszymi czasami. Wyścig z udziałem Staręgi był jednak znacznie wolniejszy. Do najszybszego Norwega Finna Haagena Krogha stracił 1,13 s, ale Krogh miał słabszy czas niż czwarty zawodnik pierwszego półfinału. Pozostali reprezentanci Polski odpadli w eliminacjach. Jan Antolec był 65., a Paweł Klisz 66.W biegu finałowym najszybszy był Federico Pellegrino, który wygrał po fantastycznym finiszu z wielkim faworytem Siergiejem Ustiugowem. Trzeci był Norweg Johannes Klaebo. Dla Włocha to pierwszy złoty medal MŚ w karierze.