Ajax - Legia. Ronald de Boer: Legia to bardzo, bardzo przeciętny zespół. Jeden dobry piłkarz

Legia Warszawa może w Amsterdamie przejść do historii. Jeszcze żaden polski zespół nie grał w 1/8 finału Ligi Europy. Legia może być pierwsza, ale już w Warszawie zobaczyła, że łatwo nie będzie.- Dla Ajaksu to kolejny mecz do zaliczenia. Remis 0:0 w Warszawie to dobry wynik . W rewanżu będzie łatwiej. Kibice na Amsterdam Arena poniosą Ajaks do zwycięstwa. Gra na własnym stadionie w rewanżu jest dużym atutem - przyznał Ronald de Boer, była gwiazda holenderskiego klubu.Drużyna Jacka Magiery do Amsterdamu poleciała po wstydliwej porażce z Ruchem Chorzów 1:3. Nastroje w drużynie zostały zachwiane, ale w Holandii już nikt o tym nie pamięta. W spotkaniu na Amsterdam Arena to gospodarze będą dłużej utrzymywać się przy piłce. Legia może poczekać. Tym bardziej, że większa presja będzie na zespole Petera Bosza.- Jestem przekonany, że dalej awansuje Ajaks. Legia to bardzo, bardzo przeciętny zespół. W dodatku Miroslav Radović nie zagra ze względu na kartki. W tej sytuacji ich jedynym dobrym piłkarzem jest Vadis Odjidja-Ofoe - podsumował mistrzów Polski były reprezentant Holandii.Kompletnie innego zdania jest Peter Bosz, szkoleniowiec holenderskiego klubu. - Legię stać na awans, nie można jej lekceważyć. Na pewno stratą będzie brak Miroslava Radovicia, ale trener Jacek Magiera ma w kadrze innych bardzo dobrych zawodników, którzy potrafią napsuć krwi najlepszym w Europie - przyznał Peter Bosz, trener Ajaksu na przedmeczowej konferencji prasowej.Bosz zagrał zachowawczo, ale opinia Ronalda de Boera dobitnie pokazuje, że presja w czwartkowy wieczór będzie po stornie Holendrów. W Amsterdamie nikt nie wyobraża sobie porażki, którą byłoby odpadnięcie z Ligi Europy z mistrzem Polski. Sporting Lizbona też sobie nie wyobrażał, a europejskie puchary może oglądać już tylko w telewizji.Legia tydzień temu przy Łazienkowskiej bezbramkowo zremisowała z Ajaksem. Dzięki temu wciąż ma szansę na awans. Jeśli uda się jej go osiągnąć, to będzie historyczny sukces. Żadna polska drużyna jeszcze nigdy awansowała do 1/8 finału Ligi Europy. Jak mistrzowie Polski powinni zagrać, by ten cel osiągnąć?Sprawdźcie, na kogo Jacek Magiera postawi w decydującym meczu w Amsterdamie.