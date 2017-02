Liga Europy. Wielkiej rewolucji nie będzie. Przewidywany skład Legii na mecz z Ajaksem

- Z ustalaniem składu jest tak, że czasami dzień przed meczem na coś się decyduję, ale przez noc do głowy przychodzą mi nowe pomysły i rano wszystko zmieniam - mówi Jacek Magiera.Trener Legii do Amsterdamu zabrał 21 zawodników. Zapowiadano, że z drużyną przyleci też Miroslav Radović - z powodu żółtych kartek nie może zagrać w rewanżu z Ajaksem - ale Serb ostatecznie został z Warszawie W czwartek jego miejsce w składzie powinien zająć Michał Kucharczyk. Rozważana była też opcja, by 25-letni skrzydłowy zagrał w ataku za Tomáša Necida.Ale to mniej prawdopodobny scenariusz. Czech co prawda na razie z przodu zawodzi, ale nie wygląda na to, by w Amsterdamie usiadł na ławce.Na więcej zmian się nie zanosi. Wszystko wskazuje na to, że Magiera postawi na tych samych piłkarzy, którzy tydzień temu w Warszawie bezbramkowo zremisowali z Ajaksem.Arkadiusz Malarz - Łukasz Broź, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Tomasz Jodłowiec, Michał Kopczyński - Michał Kucharczyk, Vadis Odjidja-Ofoe, Waleri Kazaiszwil - Tomáš Necid.