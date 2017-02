Chińczycy oferują miliony za towarzyski mecz z Polską. Co na to PZPN?

Ranking FIFA. Polska awansuje na najwyższe miejsce w historii i wyprzedzi kolejną potęgę

Polscy piłkarze wciąż w cenie. Wartość kadrowiczów Nawałki wzrosła jesienią o 35 mln euro!

Chińczycy byli skłonni wyłożyć nawet o milion więcej, jednak PZPN pozostał nieugięty. Związek na pierwszym miejscu stawia zdanie trenera Adama Nawałki, a tego wizja wyjazdu do Azji nie przekonała. - Żaden mecz nie jest dla nas motywacją finansową. Słuchamy potrzeb trenera i piłkarzy. Nadrzędny dla nas jest komfort pracy reprezentacji - tłumaczy w rozmowie z "PS" sekretarz generalny Maciej Sawicki.Długa podróż i zmęczenie wynikające ze zmian czasowych to zbyt wysoka cena, nawet kosztem milionowych wpływów. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że listopad to środek sezonu ligowego, a zawodnicy prosto ze zgrupowania wróciliby do swoich klubów. Te niechętnie puściłyby swoich podopiecznych na tournee dookoła świata w przerwie między kolejnymi meczami w lidze.Azjatom zależy na meczu z Polakami przede wszystkim ze względu na Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium zatrudnia agencję, która zajmuje się jego wizerunkiem i prowadzi konta zawodnika w chińskich portalach społecznościowych. W Państwie Środka reprezentacyjny atakujący jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy globu.W najbliższym rankingu FIFA Polska awansuje na najwyższe w swojej historii miejsce - podaje portal Football-Rankings.info specjalizujący się w piłkarskich rankingach..Wartość szerokiej kadry reprezentacji Polski przekracza obecnie 250 mln euro. To spora zmiana w stosunku do wyceny z rekordowego, transferowego lata. Podpierając się szacunkowymi informacjami z rynku, prześledziliśmy zatem, kto przez pół sezonu stracił, a kto zyskał najwięcej.