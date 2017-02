Skoki narciarskie. Thomas Morgenstern trenuje swoją córkę. Rośnie nowa gwiazda skoków? [WIDEO]

DW

Thomas Morgenstern i jego córka Lilly (www.facebook.com/Thomas1Morgenstern/)

Thomas Morgenstern zaliczył w swojej karierze kilka solidnych upadków. To one w głównej mierze przyczyniły się do jego zakończenia kariery, ale jak widać Thomas nie boi się uczyć podstaw skoków swojej córeczki. Zobaczcie urocze wideo z austriackim skoczkiem i uroczą Lilly w roli głównej.

REKLAMA





Zdecydowanie przedwcześnie. Tym bardziej, że swoimi skokami pokazał kibicom na całym świecie, że jest jednym z najbardziej uzdolnionych skoczków w historii. W swojej karierze zdobył wszystkie najważniejsze trofea. Trzy złote medale igrzysk olimpijskich, osiem tytułów mistrza świata, dwie Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a na dokładkę trzy, drużynowe mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Imponujące.



Po zakończeniu sportowej kariery, Thomas skupił się na rodzinie. Ma czteroletnią córeczkę Lilly, która najwyraźniej odziedziczyła po tacie talent do skoków. Zobaczcie, jak trenuje pod okiem jednego z najwybitniejszych skoczków w historii.







Wideo bije rekordy popularności w Austrii, ale nie tylko. Kibice są zachwyceni zachowaniem córki Morgensterna, która próbuje wiernie naśladować najlepszych skoczków świata.



MŚ w Lahti. Ile medali zdobędą polscy skoczkowie? "Najważniejsze, żeby nie nakręcić się na złote łowy"







Uraz głowy, płuc i zaniki pamięci. Tak skończył się groźny upadek Thomasa Morgensterna na skoczni w Kulm. Austriak nie chciał już więcej ryzykować i w wieku 27 lat zakończył karierę.Zdecydowanie przedwcześnie. Tym bardziej, że swoimi skokami pokazał kibicom na całym świecie, że jest jednym z najbardziej uzdolnionych skoczków w historii. W swojej karierze zdobył wszystkie najważniejsze trofea. Trzy złote medale igrzysk olimpijskich, osiem tytułów mistrza świata, dwie Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a na dokładkę trzy, drużynowe mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Imponujące.Po zakończeniu sportowej kariery, Thomas skupił się na rodzinie. Ma czteroletnią córeczkę Lilly, która najwyraźniej odziedziczyła po tacie talent do skoków. Zobaczcie, jak trenuje pod okiem jednego z najwybitniejszych skoczków w historii.Wideo bije rekordy popularności w Austrii, ale nie tylko. Kibice są zachwyceni zachowaniem córki Morgensterna, która próbuje wiernie naśladować najlepszych skoczków świata.

Co wiesz o skokach narciarskich? [QUIZ] 1/10 Ile punktów odejmuje się lub dodaje za każdy metr na skoczni K-120? 1,2 pkt 1,8 pkt 2 pkt