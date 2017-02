NBA. Washington Wizards zbroją się przed play-off

Washington Wizards są obecnie na trzecim miejscu na Wschodzie (34-21). Lepszy bilans mają tylko Cleveland Cavaliers i Boston Celtics . Zespół Marcina Gortata zapomniał już o fatalnym początku sezonu (dwie wygrane w pierwszych dziesięciu meczach) i poważnie myśli o tym, by namieszać w play-off. By to było możliwe, Wizards musieli wzmocnić ławkę rezerwowych, która należy do najsłabszych w całej NBA . I to im się udało dzień przed zamknięciem okna transferowego.Od kilkunastu dni mówiło się o tym, że Wizards będą szukali możliwości wymiany, w której pozyskają strzelca. Klub interesował się Lou Williamsem z Los Angeles Lakers , ale jego ściągnęli Houston Rockets. W związku z tym Wizards doszli do porozumienia z Brooklyn Nets, którym bardzo zależy na szybkiej przebudowie zespołu.Wizards pozyskali chorwackiego strzelca wyborowego Bojana Bogdanovicia oraz Chrisa McCullougha. W zamian oddali Marcusa Thorntona oraz Andrew Nicholsona, którzy od tygodni nie mieli stałego miejsca w rotacji, a także wybór w pierwszej rundzie tegorocznego draftu.Ściągnięcie 27-letniego Bogdanovicia wydaje się strzałem w dziesiątkę. Chorwat w tym sezonie rzuca średnio 14,2 punktu przy 44-procentowej skuteczności. 11 razy w tym sezonie zdobywał przynajmniej 20 punktów w meczu, a zdobywanie punktów przychodzi mu z ogromną łatwością. Wystarczy przypomnieć ostatnie igrzyska w Rio - ze średnią 25,3 punktu na mecz był najlepszym strzelcem turnieju. McCullough to podkoszowy, który czeka na prawdziwą szansę w NBA. W barwach Nets zagrał 14 razy, trudno spodziewać się, by w Wizards już w tym sezonie dostał wiele minut.Klub z Waszyngtonu musiał oddać co prawda wybór w pierwszej rundzie tegorocznego draftu, ale mimo to wymianę z Nets można traktować jako inwestycję w przyszłość. Klub pozbył się niewygodnego kontraktu Nicholsona, dzięki czemu latem będzie w stanie zaproponować nową, wysoką umowę Otto Porterowi.Wizards w czwartek zagrają pierwszy mecz po przerwie ze względu na Weekend Gwiazd. Klub Marcina Gortata leci do Filadelfii na mecz z 76ers. Nie wiadomo, czy nowi gracze będą mogli już wtedy zadebiutować.