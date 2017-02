Liga Mistrzów FIBA. Ponitka i Kulig wystąpią w 1/8 finału

Pinar był lepszy w dwumeczu pre play off od niemieckiego Fraport Skyliners Frankfurt , a Oldenburg pokonał w tej samej fazie rosyjski Awtodor i trafił na rozstawiony Banvit prowadzony przez Słoweńca Saso Filipovskiego (w 2016 r. zdobył mistrzostwo Polski ze Stelmetem BC Zielona Góra ).W pre play off uczestniczyło 16 drużyn, które po grupowej fazie LM FIBA zostały sklasyfikowane w rankingu na pozycjach 9-24.Na wygranych czekało osiem ekip z najlepszym bilansem (zwycięzcy pięciu grup i trzy z najlepszym dorobkiem z drugich miejsc): AS Monaco, ASVEL Lyon-Villeurbanne, Banvit Bandirma (z Damianem Kuligiem w składzie), Besiktas Stambuł, Iberostar Teneryfa, Le Mans Sarthe, Neptunas Kłajpeda i Sidigas Avellino.Spotkania 1/8 finału (mecz i rewanż odbędą się 28 lutego /1 marca - 7/8 marca.W pierwszym etapie LM uczestniczyło 40 zespołów podzielonych na pięć grup. Awans do play off wywalczyły 24 zespoły. W tym gronie nie znalazły się Stelmet BC Zielona Góra i Rosa Radom . Mistrz Polski zajął 7. lokatę w gr. E, która pozwoliła mu zakwalifikować się do 1/8 finału niższej klasy rozgrywek - Pucharu Europy. Odpadł z niej po porażkach z Ciboną Zagrzeb. Rosa zajęła 8 miejsce w gr. C.