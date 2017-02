La Liga. Real Madryt przegrał drugi mecz w sezonie

Valencia już po dziewięciu minutach prowadziła 2:0. Najpierw do bramki trafił Włoch Simone Zaza (4.), a pięć minut później Chilijczyk Fabian Orellana.Real odpowiedział raz - tuż przed przerwą gola zdobył Portugalczyk Cristiano Ronaldo. To było jego 15. trafienie w sezonie. Więcej w Primera Division mają tylko piłkarze Barcelony Argentyńczyk Lionel Messi (19) i Urugwajczyk Luis Suarez (18).Była to dopiero piąta porażka "Królewskich", biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, od kiedy zespół objął Francuz Zinedine Zidane.Mecz z Valencią został przełożony na luty ze względu na udział Realu w grudniu w klubowych mistrzostwach świata.