Wayne Shaw, były bramkarz Sutton United, ma propozycję nowej pracy

Dlaczego Shaw odszedł z Sutton United?

Legenda ostro o bramkarzu Sutton

Ofertę złożyła mu sieć supermarketów Morrisons. Shaw ma zostać testerem placków. Firma zaproponowała mu całoroczną dostawę placków do jedzenia. Biorąc pod uwagę posturę 46-letniego bramkarza (ok. 140 kg wagi) kontrakt może mieć wartość dziesiątek tysięcy funtów.Shaw stracił pracę po tym, jak okazało się, że jedna z firm bukmacherskich przyjmowała zakłady, czy bramkarz Sutton United zje placka podczas meczu Pucharu Anglii z Arsenalem. W dodatku zawodnik przyznał, że o takich zakładach wiedział. W związku z tym angielski związek piłki nożnej wszczął wobec Shawa procedurę dyscyplinarną."Ta sytuacja postawiła klub w złym świetle. Sytuację pogorszyły zakłady bukmacherskie. Teraz jesteśmy sprawdzani, czy osobiście je stawialiśmy" ...""Grałem z nim kiedyś w jednej drużynie. Ja podążyłem za swoimi marzeniami. A on..."