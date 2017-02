Liga Europy. Ajax - Legia. Magiera: każda bramka przybliży nas do awansu

Jego podopieczni przystąpią do czwartkowego starcia z wicemistrzem Holandii po niedzielnej porażce ligowej z Ruchem Chorzów (1:3)."Bardzo cieszę się, że możemy zagrać cztery dni po tej przegranej. Jakbyśmy mieli dłużej czekać, to większość z nas męczyłaby się psychicznie. Jesteśmy rządni rewanżu i chcemy jak najszybciej zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Ruchem. Naszym celem nie jest 1/16 finału, ale awans do 1/8. Nasza drużyna wierzy, że możemy wrócić do Polski z korzystnym wynikiem" - podkreślił Magiera na środowej konferencji prasowej.Z powodu żółtych kartek w Amsterdamie nie będzie mógł zagrać Miroslav Radovic. Pierwotnie miał przylecieć z drużyną i podobnie jak dwa lata temu obejrzeć spotkanie z trybun. Wówczas jednak został odsunięty od pierwszego zespołu przez Henninga Berga z powodu transferu do Chin."Nie chciałem wywoływać w nim traumy poprzez kolejny pobyt na trybunach w Amsterdamie. A mówiąc poważnie, to podjąłem decyzję, aby został w Warszawie i potrenował. Tutaj nie pomógłby nam na boisku, a mamy innych zawodników, którzy zadbają o odpowiednią atmosferę w szatni. Miejmy nadzieję, że Radovic pojedzie z nami na kolejny mecz w tych rozgrywkach" - przyznał szkoleniowiec mistrzów Polski.Dodał, że długofalowym celem Legii jest powrót do Ligi Mistrzów."Dla nas to nauka i możliwość zdobycia olbrzymiego doświadczenia. Chcemy wrócić do Ligi Mistrzów, ponieważ posmakowaliśmy jej w tym sezonie i bardzo nam +smakowała+. Jutrzejszy mecz nie będzie tym samym co występy w Champions League, ale będzie równie atrakcyjny. Wiemy, że wielu kibiców będzie za nas trzymać kciuki. Nie czujemy presji, ani obawy. Odwaga w sporcie to część sukcesu" - dodał.Ostatnio z zespołem Legii z powodu urazu nie trenował Thibault Moulin."Thibault ma za sobą tylko jeden trening z drużyną, ale jest zdrowy i gotowy do gry. Nie zabrałem go po to, aby tylko przeleciał się samolotem. Od jutrzejszego ranka, wszyscy mają skupiać się na wieczornym meczu. Po środowym rozruchu dokonam oceny jego przydatności" - ocenił szkoleniowiec.Wcześniej trener Ajaksu Peter Bosz powiedział, że jego drużyna nie ćwiczyła rzutów karnych, ponieważ chce rozstrzygnąć losy spotkania w trakcie meczu. Pojedynek w Warszawie zakończył się bezbramkowym remisem. W przypadku takiego samego wyniku w Amsterdamie będzie dogrywka. Jeśli i w niej nie padną bramki, losy awansu rozstrzygną rzuty karne. Natomiast każdy bramkowy remis premiuje Legię."Jesteśmy przygotowani na 120 minut gry. Nie ćwiczyliśmy strzelania karnych, bo nastawiamy się na strzelanie goli w trakcie meczu. Po bezbramkowym remisie w Warszawie, każdy bramka przybliży nas do awansu" - zakończył Magiera.W podobnym tonie krótką przerwę pomiędzy przegranym meczem z Ruchem Chorzów, a rewanżem z Ajaksem ocenił Michał Pazdan."Na pewno nie jest łatwo po takim meczu i dobrze, że nie musieliśmy czekać cały tydzień. Mam nadzieję, że w Amsterdamie nie dopuścimy do takich sytuacji jak w spotkaniu z Ruchem. Gramy na fajnym stadionie i z mocnym rywalem. Dlatego na pewno to będzie inne spotkanie niż w niedzielę" - powiedział środkowy obrońca "Wojskowych".Wie również jak czuje się Radovic, który spotkanie obejrzy w telewizji."Wiem co odczuwa Rado, bo nie grałem w trzech pierwszych spotkaniach Ligi Mistrzów. Nie jest przyjemne oglądanie takich meczów z trybun. Zagranie w tego rodzaju spotkaniach jest dla nas przyjemnością" - dodał Pazdan.Początek meczu rewanżowego 1/16 finału Ligi Europejskiej Ajax Amsterdam - Legia Warszawa w czwartek o godz. 19.