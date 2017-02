UFC. Claudia Gadelha twierdzi, że następną walkę stoczy z Karoliną Kowalkiewicz

Martyna Celuch, InTheCage.pl

Walka Jędrzejczyk-Kowalkiewicz w MSG w Nowym Jorku (JULIO CORTEZ/AP)

Tej walki chcieliby fani. Tej walki domagają się także obie zawodniczki. Co na to federacja UFC? Póki co brak jest oficjalnego oświadczenia ze strony pracodawcy obu tych świetnych fighterek, ale chyba coś wisi w powietrzu.

REKLAMA





Nie jest jeszcze znana ani data, ani miejsce tego pojedynku.



Przypomnijmy, iż obie zawodniczki mają za sobą wspaniałą ścieżkę zwycięstw w zawodowym MMA i obie doznały porażki tylko z rąk Joanny Jędrzejczyk, aktualnej mistrzyni wagi słomkowej UFC. Claudia Gadelha (14-2) przegrała z Joasią dwukrotnie: w 2014 przez niejednogłośną decyzję i 2016 roku (tym razem wszyscy sędziowie przyznali zwycięstwo Polce). Po tej walce Claudia zdążyła wrócić do klatki i wypunktować Cortney Casey.



Z kolei Karolina Kowalkiewicz (10-1) nie walczyła jeszcze od czasu, gdy uległa Joannie Jędrzejczyk w walce o pas na gali UFC 205 w



Więcej o MMA przeczytasz na



Portal WMMA Rankings, powołując się na swoje źródła podaje, iż w jednym ze swoich ostatnich wystąpień publicznych Claudia Gadelha poinformowała brazylijskie media o swojej następnej walce, którą ma stoczyć z polską zawodniczką, Karoliną Kowalkiewicz.Nie jest jeszcze znana ani data, ani miejsce tego pojedynku.Przypomnijmy, iż obie zawodniczki mają za sobą wspaniałą ścieżkę zwycięstw w zawodowym MMA i obie doznały porażki tylko z rąk Joanny Jędrzejczyk, aktualnej mistrzyni wagi słomkowej UFC. Claudia Gadelha (14-2) przegrała z Joasią dwukrotnie: w 2014 przez niejednogłośną decyzję i 2016 roku (tym razem wszyscy sędziowie przyznali zwycięstwo Polce). Po tej walce Claudia zdążyła wrócić do klatki i wypunktować Cortney Casey.Z kolei Karolina Kowalkiewicz (10-1) nie walczyła jeszcze od czasu, gdy uległa Joannie Jędrzejczyk w walce o pas na gali UFC 205 w listopadzie 2016 roku.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl