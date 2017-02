Premier League. Rooney nie chciał być najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Sky Sports potwierdza - zostaje w MU

Sky dementuje

Jedni już go pożegnali, inni żegnać nie chcieli. Angielski "Mirror Sport" na swojej okładce zapewniał, że Wayne Rooney dostał zgodę na opuszczenie MU, a kwestia jego odejścia jest pewna."Po 549 meczach, 250 golach i wygraniu każdego możliwego tytułu w Anglii, kariera Rooneya w United praktycznie dobiegła końca"- pisali dziennikarze. Jego agent Paul Stretford miał zająć się negocjacją chińskiej umowy. Ta była bardzo atrakcyjna. Tygodniówka Rooneya miała wynieść 750 tys. funtów. Rocznie dawałoby to zatem ok. 39 mln funtów! Żaden piłkarz na świecie tyle nie zarobi.W grę miało wchodzić kilka klubów: Guangzhou Evergrande czy Beijing Guoan, a według innych źródeł Tianjin Quanjian, gdzie trenerem jest Fabio Cannavaro.Jak poinformował Sky Sports powołując się na swoje źródło w klubie, 31-letni zawodnik do końca tego okienka transferowego do Chin się nie przeniesie.Rooney przyszedł do United z Evertonu w 2003 roku. Dla Czerwonych Diabłów gra nieprzerwanie przez 13 lat. Ostatnio na boisku pojawia się rzadziej. Walki o skład nie ułatwiły mu styczniowe problemy zdrowotne. Piłkarz nie znalazł się w kadrze meczowej, która pojechała na czwartkowy mecz Ligi Europy z Saint-Etienne. W ten weekend Czerwone Diabły będą grały też w finale Pucharu Ligi Angielskiej.