Ajax - Legia. Jacek Magiera musi kombinować. Kto zastąpi Miroslava Radovicia?

Przeklęty Amsterdam

Życiowa forma

Kto za Radovicia?

Tydzień temu Legia zremisowała z Holendrami 0:0. To dobry wynik Wynik , który sprawia, że mistrz Polski wciąż ma duże szanse na awans. Powalczy o niego w Amsterdamie . Niestety znowu bez Miroslava Radovicia - jednego z najważniejszych, o ile ostatnio nie najważniejszego piłkarza Legii - który w pierwszym meczu w Warszawie zobaczył wykluczającą go z rewanżu żółtą kartkę.- Byłem tak wkur..., że nie spałem całą noc - powiedział Radović dzień po meczu z Ajaksem. Zaraz po meczu też nie wyglądał na szczęśliwego. - Jestem trochę przybity, nawet bardzo. Przepraszam chłopaków - mówił ze skrzywioną miną w strefie wywiadów.Dla Radovicia to już drugi mecz Legii z Ajaksem, w którym nie wystąpi. Dwa lata temu, choć był zdrowy, też nie zagrał w Amsterdamie. Henning Berg odesłał go wówczas na trybuny, bo kilka godzin przed spotkaniem dowiedział się, że Serb odchodzi z Legii do Hebei China Fortune.Radović miał o to do Berga pretensje, żal. Teraz jednak sam mówi, że gdyby mógł cofnąć czas, to do Chin by nie wyjechał. Że pobyt tam był dla niego straconym czasem. Oczywiście straconym pod względem sportowym, nie finansowym.- Wiem, że wielu kibiców nie może mi wybaczyć wyjazdu do Chin. Ale mam nadzieję, że swoją grą choć trochę odkupię swoje winy - mówił Radović latem, zaraz po powrocie do Legii.Długo nie trzeba było czekać. Jesienią Radović był jednym z najlepszych piłkarzy w ekipie Magiery. Błyszczał w ekstraklasie i w Lidze Mistrzów. Sam teraz o swojej formie z tego okresu mówi, że to najlepszy czas w jego karierze.A statystyki tylko to potwierdzają: 13 spotkań (od października do grudnia), dziewięć strzelonych goli i osiem asyst. Żaden inny legionista nie może się z nim równać.W tym roku Radović aż tak skuteczny nie jest. Ale nie tylko on, bo zawodzi cała Legia. W dziewięciu tegorocznych spotkaniach (łącznie ze sparingami) drużyna Magiery strzeliła ledwie pięć goli, czyli tyle, ile w ostatnim ubiegłorocznym spotkaniu przeciwko Górnikowi Łęczna (5:0).Po odejściu Nemanji Nikolicia i Aleksandara Prijovicia w kadrze mistrza Polski brakuje wartościowych następców. Magiera zatem będzie kombinował, a przynajmniej tak mówi. - Po porażkach zawsze zapala się czerwona lampka, dlatego będę szukał nowych rozwiązań - zapowiedział po ostatniej wpadce z Ruchem (1:3).Na rewolucję w składzie jednak się nie zanosi. Ten powinien być podobny do tego z pierwszego meczu z Ajaksem. Podobny to znaczy, że należy się spodziewać jednej zmiany - wymuszonej, za Radovicia.Michał Kucharczyk, Kasper Hämäläinen albo Guilherme. Zastąpić go powinien któryś z nich. Najbliżej składu wydaje się być Kucharczyk. Wręcz jest pewny miejsca, bo jeśli nie zagra na skrzydle (za Radovicia), to rozważana jest też druga opcja - występ w ataku (za Tomáša Necida).Wystawienie Kucharczyka na szpicy w miejsce Czecha, to jednak scenariusz mało prawdopodobny. Necid co prawda zawodzi - w trzech poprzednich spotkaniach Legii nie strzelił gola - ale w Amsterdamie powinien dostać kolejną szansę. Sztab szkoleniowy Legii jest świadomy, że najlepszym i najszybszym sposobem, by doszedł do optymalnej formy, jest regularna gra.