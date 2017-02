MŚ w Lahti. Pierwszy trening skoczków odwołany

Od pocz±tku były w±tpliwo¶ci, czy skoczkowie w ¶rodę będ± mogli potrenować w Lahti. Przed południem organizatorom nie udało się przeprowadzić serii próbnej kobiet z powodu silnego wiatru. ¦rednia prędko¶ć jak± zmierzono to 7 m/s, a porywy dochodziły nawet do 10 m/s. W takich warunkach bezpiecznie skakać się nie da i jury zdecydowało o odwołaniu męskiego treningu.Na li¶cie startowej do pierwszego treningu w fińskim Lahti było 81 skoczków, w¶ród nich sze¶ciu Polaków. Podopieczni trenera Stefana Horngachera otrzymali numery startowe: 54 - Stefan Hula, 57 - Jan Ziobro, 64 - Dawid Kubacki, 71 - Piotr Żyła, 77 - Maciej Kot i 81 - Kamil Stoch.Szkoleniowiec po czwartkowym treningu, o ile się on odbędzie, ogłosi skład czteroosobowego zespołu, który w pi±tek wyst±pi w kwalifikacjach do sobotniego konkursu na skoczni normalnej.Kwalifikacje zaplanowane s± na pi±tek o godz. 13.30. Wyst±pi w nich po czterech zawodników w każdego kraju. W oficjalnym treningu wezm± udział także zawodnicy m.in. z Kazachstanu, Turcji czy Łotwy, którzy w tym sezonie nie zdobyli jeszcze punktów Pucharu ¦wiata i ich szanse na awans do pierwszej serii sobotniego konkursu (16.30) s± znikome. Prognoza pogody w Lahti na najbliższe dni nie jest korzystna. Meteorolodzy spodziewaj± się wiatrów dochodz±cych nawet do 7 m/s.Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił pro¶bę pięciorga zawieszonych za doping rosyjskich biegaczy narciarskich o prawo startu w rozpoczynaj±cych się w ¶rodę mistrzostwach ¶wiata w Lahti. W tym gronie znajduj± się m.in. mistrz olimpijski z Soczi w biegu na 50 km technik± dowoln± oraz wicemistrz w tej samej konkurencji.Norweżka Therese Johaug, jedna z czołowych zawodniczek Pucharu ¦wiata w biegach narciarskich ostatnich lat, nie zamierza odwoływać się od decyzji krajowej Konfederacji Sportu o 13-miesięcznej dyskwalifikacji za doping - poinformował jej menedżer Joern Ernst.Międzynarodowa komisja ¶ledcza, powołana w celu zbadania masowego stosowania przez Norwegię lekarstw na astmę w¶ród biegaczy narciarskich, przedstawiła w czwartek końcowy raport, w którym stwierdziła, że w tych praktykach nie znalazła nic niezgodnego z prawem.