Liga Europy. Dobra wiadomość dla Magiery. Kluczowy piłkarz wrócił do zdrowia. Może zagrać z Ajaksem

Jacek Magiera w rewanżowym meczu z Ajaksem będzie mógł skorzystać z Thibaulta Moulina. Pytanie tylko czy skorzysta. Francuski pomocnik co prawda dostał zielone światło od klubowych lekarzy, ale ma za sobą ledwie jeden trening.Magiera zabrał go do Amsterdamu, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Trener Legii już tydzień temu - po pierwszym meczu z Ajaksem w Warszawie (0:0) - zapowiadał, że z zespołem do Holandii - po to, by odbyć trening - poleci Miroslav Radović (nie może zagrać w rewanżu, eliminują go kartki).Z Moulinem sprawa wygląda jednak inaczej. Jest bardziej skomplikowana, bo Francuz podczas pierwszego zimowego obozu Legii (10 - 21 stycznia ) naciągnął mięsień dwugłowy. Później przechodził rehabilitację, był stopniowo wprowadzany do zajęć w trakcie drugiego zgrupowania ( 24 stycznia 2 lutego ) i zagrał nawet w sparingu kończącym przygotowania do rundy wiosennej (z Daejeon Citizen).Wszystko wyglądało dobrze. Po powrocie do Warszawy miał wznowić zajęcia z pełnym obciążeniem. I pewnie by wznowił, gdyby sztab medyczny nie wykonał kolejnego badania. Wykonał - profilaktycznie. Niestety wykazało ono, że problem z mięśniem wciąż jest. A co gorsze, z naciągnięcia zrobiło się niewielkie naderwanie.Moulin w ostatnich tygodniach nie trenował. Do zajęć wrócił we wtorek, o czym sam jako pierwszy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzień później klubowa strona podała kadrę na mecz z Ajaksem. Znalazło się w niej 21 zawodników, Moulin jest wśród nich.Legii do awansu do 1/8 finału wystarczy bramkowy remis. Początek spotkania z Ajaksem w czwartek o 19. Transmisja w Eurosporcie, relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.po LIVE.Arkadiusz Malarz, Radosław Cierzniak, Radosław Majecki (bramkarze). Łukasz Broź, Michał Pazdan, Maciej Dąbrowski, Jakub Czerwiński, Jakub Rzeźniczak, Adam Hloušek (obrońcy). Michał Kopczyński, Tomasz Jodłowiec, Thibault Moulin, Vadis Odjidja-Ofoe, Waleri Kazaiszwili, Guilherme, Kasper Hämäläinen, Dominik Nagy, Sebastian Szymański, Michał Kucharczyk (pomocnicy). Tomáš Necid, Daniel Chima Chukwu (napastnicy).