Mahmoud Dahoud latem w Borussii Dortmund?

O urodzonego w Syrii piłkarza z niemieckim paszportem starały się m.in. Chelsea , Liverpool czy Juventus , ale ich oferty zostały odrzucone. Dahoud jest zdecydowany na to, by latem dołączyć do klubu z Dortmundu, bo tam ma więcej szans na grę.Za 21-letniego piłkarza Borussia będzie musiała zapłacić 10 mln euro odstępnego zapisaną w kontrakcie, ale kwota nie wydaje się wygórowana. Serwis Transfermarkt wycenia piłkarza na 15 mln euro.W tym sezonie Dahoud zagrał w 25 meczach Borussii Moenchengladbach, strzelił gola i miał trzy asysty. Jest też regularnie powoływany do reprezentacji Niemiec U-21.