Siatkówka. MKS Dąbrowa Górnicza bez Serramalery. Magdalena Śliwa pierwszym trenerem

Zła passa MKS-u zostanie przerwana?

Zmian na stanowiskach trenerskich w polskiej lidze ciąg dalszy. Tym razem dotyczy ona MKS-u Dąbrowa Górnicza i Juana Manuela Serramalery. Argentyńczyk prowadził Tauron MKS od sezonu 2014/2015 i kolejno doprowadzał klub do piątego i czwartego miejsca w Orlen Lidze.- Dziękujemy trenerowi za te wszystkie lata spędzone w naszym klubie, za sukcesy jakie drużyna osiągnęła pod jego wodzą. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że przyszedł czas na zmiany. Trenerowi Serramalerze życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej - powiedział prezes MKS-u, Robert Koćma.Do końca sezonu 2016/2017 obowiązki pierwszego szkoleniowca pełnić będzie Magdalena Śliwa - dotychczas asystentka szkoleniowca. Na ławce trenerskiej pomagać jej będzie Ireneusz Borzęcki.Kilka tygodni temu MKS nie awansował do turnieju finałowego Pucharu Polski. Obecnie plasuje się na 5. pozycji w Orlen Lidze (37 punktów), do czwartego Developresu Rzeszów tracąc 5 punktów. W ostatniej kolejce rozgrywek drużyna z Zagłębia doznała dotkliwej porażki z siatkarkami Grot Budowlanymi Łódź , które nie tylko wygrały w trzech setach, ale w pierwszym i trzecim osiągnęły wynik 25:15 i 25:8.Pierwszym spotkaniem, w którym Magdalena Śliwa poprowadzi zespół MKS-u Dabrowa Górnicza, będzie środowy mecz Ligi Mistrzyń przeciwko St-Raphael.