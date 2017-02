Liga Europy. Dudek: Legia musi jakoś przeżyć pierwszą połowę

- Legia musi przeżyć jakoś pierwszą połowę, bo gospodarze od początku będą starali się dominować na boisku. Tak wyglądało to w pierwszym spotkaniu w Warszawie (0:0 - PAP), kiedy to podopieczni Jacka Magiera do przerwy głównie biegali za piłką. Teraz muszą być bardzo skoncentrowani w defensywie, bo stadion w Amsterdamie jest dla Ajaksu niczym twierdza. Na tym obiekcie ci młodzi gracze strzelają dużo bramek, a mało tracą - powiedział PAP Dudek.Ajax wygrał wszystkie sześć meczów ligowych w tym roku. - Legię czeka bardzo trudne zadanie i holenderski zespół jest zdecydowanym faworytem. Mistrzowie Polski muszą całą swoją uwagę skupić na defensywie, ale to z kolei odbije się na poczynaniach ofensywnych. Wydaje mi się, że w drugiej połowie trener Magiera postawi na szybkich skrzydłowych, którzy będą wypoczęci na tle innych graczy - ocenił 60-krotny reprezentant Polski.Mistrzowie Polski przystępują do tego spotkania po niedzielnej porażce ligowej z Ruchem Chorzów 1:3. - Być może ta przegrana wyzwoli w Legii pozytywną złość. Na pewno na poczynania Ajaksu będzie musiała odpowiadać prostymi środkami, czyli kontratakami i stałymi fragmentami gry - dodał Dudek.Podkreślił, że Ajax najgroźniejsze akcje będzie przeprowadzał skrzydłami. - W pierwszym spotkaniu boczni obrońcy Legii Łukasz Broź i Adam Hlousek nie radzili sobie z rywalami. Ci dwaj gracze na pewno nie mogą zostawać sami na swoich pozycjach, bo rywale będą dążyli do gry jeden na jeden, a w tym są doskonali. Nawet 17-letni Justin Kluivert pokazał w Warszawie duże umiejętności techniczne, choć przebywał na boisku zaledwie 10 minut. Dlatego w Legii kluczowa będzie asekuracja w defensywie - powiedział były bramkarz m.in. Feyenoordu Rotterdam, Liverpoolu i Realu Madryt.Dodał, że w Holandii nikt nie wyobraża sobie, że Ajax mógłby zostać wyeliminowany przez Legię z Ligi Europejskiej. - Przed pierwszym spotkaniem rozmawiałem z holenderskimi dziennikarzami i nie wiedzieli czego spodziewać się po postawie Legii. Teraz jednak przed Ajaksem dużo łatwiejsze zadanie, bo znają rywala i grają u siebie - zakończył Dudek.