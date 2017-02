Narciarskie MŚ. Wydalony z Francji Wenezuelczyk przyleciał do Lahti

Pomogli Finowie

Ladies and gentlemen! Adrian Solano is finally in Finland! #Lahti2017 pic.twitter.com/Ob3rQx37VI — Aleksi Valavuori (@Valavuori) February 21, 2017

- Kiedy przyleciałem do Paryża, wyjaśniłem, że podróżuję do Szwecji, aby tam trenować. Nie uwierzyli mi, że uprawiam biegi narciarskie w Wenezueli. Miałem przy sobie tylko 28 euro i policjanci oskarżyli mnie o nielegalną imigrację - powiedział Solano.Funkcjonariusze nie dali wiary jego tłumaczeniom. Nie przekonało ich nawet zaproszenie, jakie otrzymał od swojego trenera. Wenezuelczyk spędził kilka dni w hotelu w Paryżu w oczekiwaniu na spotkanie z prawnikiem i ostatecznie został wydalony z Francji . Bilet lotniczy kupił mu konsulat Wenezueli.- Poczułem się dyskryminowany ze względu na mój styl ubierania się i wygląd. Straciłem miesiąc treningu na śniegu - dodał.Trener Cesar Baena skrytykował postępowanie francuskiej policji wobec swojego podopiecznego. - Kpili sobie z niego. Powiedzieli mu, że narciarstwo w Wenezueli nie istnieje - powiedział.Solano stracił już nadzieję, że w Lahti uda mu się wystartować. Federacja nie miała pieniędzy, żeby wysłać go po raz drugi do Finlandii. Jednak sprawa poruszyła Finów, którzy w internecie rozpoczęli zbiórkę funduszy na przelot dla reprezentanta Wenezueli. Zaangażował się w to m.in. Aleksi Valavouri, fiński biznesmen, który od strony formalnej zajął się ściągnięciem Solano do Finlandii.- Ta sprawa to przykład prawdziwej fińskiej gościnności i chęci pomagania tym, którym los nie sprzyja - pisał na Twitterze Valavouri.Podróż Solano z Wenezueli przebiegała przez Madryt i Amsterdam . W Helsinkach, tym razem bez problemów, wylądował we wtorek późnym wieczorem.Solano wystartuje w Lahti już w najbliższy czwartek. - Jestem w niekorzystnej sytuacji, bo straciłem miesiąc treningów na śniegu. Nie zmierzam się jednak poddawać, bo właśnie spełniam moje marzenie - powiedział Solano.Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił prośbę pięciorga zawieszonych za doping rosyjskich biegaczy narciarskich o prawo startu w rozpoczynających się w środę mistrzostwach świata w Lahti. W tym gronie znajdują się m.in. mistrz olimpijski z Soczi w biegu na 50 km techniką dowolną oraz wicemistrz w tej samej konkurencji.Norweżka Therese Johaug, jedna z czołowych zawodniczek Pucharu Świata w biegach narciarskich ostatnich lat, nie zamierza odwoływać się od decyzji krajowej Konfederacji Sportu o 13-miesięcznej dyskwalifikacji za doping - poinformował jej menedżer Joern Ernst.Międzynarodowa komisja śledcza, powołana w celu zbadania masowego stosowania przez Norwegię lekarstw na astmę wśród biegaczy narciarskich, przedstawiła w czwartek końcowy raport, w którym stwierdziła, że w tych praktykach nie znalazła nic niezgodnego z prawem.