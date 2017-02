NBA. Rewolucja w Los Angeles Lakers. Magic Johnson prezydentem ds. koszykarskich

Jim Buss był wiceprezydentem odpowiedzialnym za sprawy transferów. Kupchak, mający polskie korzenie, pełnił funkcję generalnego menadżera od 2000 r.O zatrudnieniu Magica Johnsona, ale bez podania funkcji jaką będzie sprawował, media amerykańskie informowały na początku lutego Do czerwca 2016 roku pięciokrotny mistrz NBA był honorowym wiceprezydentem Lakers, a w 2010 r. jednym ze współudziałowców klubu (odsprzedał akcje w 2011 r.).- Podjęłam dziś zdecydowane decyzje i wierzę, że pozwolą one Lakers na powrót "na wyżyny" tak, jak wymagał tego dr Jerry Buss (ojciec, właściciel klubu zmarły w 2013 r. - PAP) i czego oczekują nasi kibice. Earvin Johnson będzie odpowiedzialny za wszystkie decyzje koszykarskie. Razem z nim oraz trenerem Lukem Waltonem będziemy szukać odpowiedniej osoby na stanowisko generalnego menedżera i mam nadzieję, że poinformujemy o nim w krótkim czasie - głosi oświadczenie Jeanie Buss.Lakers, którzy w ostatnim notowaniu magazynu "Forbes" zostali wycenieni jako drugi najbardziej wartościowy (3 mld dolarów) klub NBA (po New York Knicks ), sportowo nie mogą odbudować się od 2013 r. W ostatnich trzech sezonach przegrali około 68 procent spotkań, a ich sytuację pogorszyło w tym sezonie zakończenie w kwietniu kariery przez pięciokrotnego mistrza Kobe Bryanta. W tym sezonie "Jeziorowcy" mają bilans 19 wygranych i 39 porażek - są przedostatnią drużyną w Konferencji Zachodniej.57-letni Magic już wcześniej zapowiedział, że będzie chciał zatrudnić Bryanta w Lakers, jeśli tylko otrzyma takie uprawnienia. Teraz dysponuje takimi możliwościami.Johnson jest większościowym udziałowcem zespołu koszykarek Los Angeles Sparks, który w 2016 roku sięgnął po mistrzostwo ligi WNBA. Jego ekipa pokonała na wyjeździe obrońcę tytułu Minnesota Lynx 77:76 w piątym meczu finałowym i wywalczyła trzecie w historii mistrzostwo (wcześniej 2001 i 2002 r.).