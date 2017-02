Liga Mistrzów. Kamil Glik nie zagra w rewanżu z Manchesterem City

To ze względu na żółtą kartkę jaką dostał już w 8. minucie pierwszego spotkania, gdy nieprzepisowo powstrzymał Leroya Sane.To trzecie tego typu upomnienie dla Polaka w tej edycji Ligi Mistrzów - wcześniej sędziowie karali go w ten sposób w obu meczach z Tottenhamem Hotspur. Dla Monaco to fatalna wiadomość, bo Polak jest defensywnym filarem zespołu (CZYTAJ WIĘCEJ >>). Na pierwsze spotkanie z Manchesterem City został zawieszony inny środkowy obrońca, Jemerson, ale wróci na rewanż ( 15 marca ).