Mistrzostwa świata w Lahti. CAS nie dopuścił zawieszonych Rosjan

Oznacza to, że w Finlandii o medale nie będą mogli rywalizować Aleksander Legkow, Maksym Wylegżanin, Jewgienij Biełow, Aleksiej Pietuchow i Jewgienia Szapowałowa. Wszyscy zostali zawieszeni pod koniec grudnia przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Szóstą zawieszoną wówczas osobą była Julia Iwanowa.Najbardziej utytułowani z nich to Legkow - mistrz olimpijski z Soczi (2014) na 50 km techniką dowolną - i Wylegżanin, który w tej konkurencji był drugi. Wylegżanin był też drugi w sprincie drużynowym, a ponadto wraz z Legkowem sięgnął po srebro w sztafecie 4x10 km.Zawieszenie narciarzy ma związek z ustaleniami drugiej części tzw. raportu McLarena , w którym ujawniono kulisy procederu dopingowego w Rosji. Od wielu lat dochodziło tam m.in. do tuszowania pozytywnych wyników i podmieniania próbek.CAS nie decydował we wtorek, czy rosyjscy biegacze narciarscy są winni, ale czy można ich dopuścić do startu w mistrzostwach świata.