Ekstraklasa. Ivica Vrdoljak nie dał rady, kończy karierę. "Byłem walczakiem na boisku, będę poza nim"

Tego nie planowałem ale się po prostu stało ... dziś kończę oficjalnie swoją piłkarska karierę ?????? ?Dziękuje wszystkim w Wiśle Płock który my dały jeszcze jedną szanse o powrót na boisko, bardzo żałuje tego ze wam nie mogłem pomoc na boisku ale dlatego wasze wsparcie nie zapomnie nigdy... Nie będę dalej pisać trzeba się nastawić i patrzyć do przodu bo życie jest i po zakończeniu karierę piłkarskiej , byłem walczakiem na boisku będę i po za nim ...???? Post udostępniony przez vrdoljak21 (@vrdoljak21) 21 Lut, 2017 o 5:41 PST

Vrdoljak ostatni mecz w ekstraklasie - jeszcze jako piłkarz Legii Warszawa - rozegrał w maju 2015 r. Od tamtego czasu chorwacki pomocnik się leczył. Przechodził operacje, rehabilitował się, próbował wrócić do treningów. I tak w kółko, przez blisko dwa lata.W sierpniu Vrdoljak rozwiązał kontrakt z Legią. "Od dzisiaj będę wielkim kibicem Legii, bo Legię mam i na zawsze będę miał w sercu. To mój klub, a Warszawa się stała moim drugim domem... Nie żegnam się, bo cały czas będę tutaj wracał... Do zobaczenia wszystkim, wasz IVO" - napisał na Instagramie 31 sierpnia, czyli w dniu, w którym rozwiązał kontrakt z Legią.Dwa tygodnie później, ku zaskoczeniu chyba wszystkich, Vrdoljak podpisał kontrakt z Wisłą Płock. Wszyscy byli zaskoczeni, bo jeszcze w lipcu - miesiąc przed rozwiązaniem kontraktu z Legią - piłkarz na swoim Instagramie pisał tak: "Kiedyś była moc w nogach. Tęsknię za piłką. Teraz tylko chcę móc normalnie chodzić, a nawet i tego nie mogę. Życie!"Jak więc doszło do tego, że Vrdoljak, któremu groziło inwalidztwo, podpisał kontrakt z Wisłą Płock?Krytykowany za ten ruch Chorwat postanowił zabrać głos ponownie, i znowu za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie w połowie września pisał tak: "Wcale cudownie nie ozdrowiałem, wciąż nie jestem gotów do gry, nie jestem też w stu procentach zdrowy. Władze klubu w Płocku wiedzą, że noga może zacząć boleć i będę zmuszony zakończyć karierę. To moja ostatnia próba powrotu do piłki".Próba się nie powiodła. Jesienią Vrdoljak nie zagrał w żadnym meczu Wisły Płock, a we wtorek znowu za pośrednictwem swojego Instagrama poinformował, że kończy karierę.Vrdoljak grę w piłkę zaczynał w juniorskiej drużynie FK Vojvodina Novy Sad. Potem występował w NK Zagrzeb oraz Dinamie Zagrzeb, z którym zdobył trzy mistrzostwa kraju. Do Legii trafił w 2010 r., stając się najdroższym transferem w historii klubu (kosztował 1 mln euro). W Warszawie przez wiele lat był filarem i kapitanem drużyny, dla której w ciągu sześciu lat rozegrał 192 mecze i zdobył 26 bramek.Vrdoljak od dawna ma zdiagnozowaną przypadłość, która nazywa się kolanem skoczka. Schorzenie jest przewlekle, piłkarz długo nie chciał leczyć go operacyjnie. Zgodził się po czterech miesiącach. W Legii nikt z tej zwłoki nie był zadowolony.Miała być przewaga, dominacja i wygrana. Zamiast tego są trzy stracone gole i wstydliwa porażka z ostatnią drużyną ekstraklasy. Legia Warszawa przegrała w niedzielę z Ruchem Chorzów aż 1:3. I zamiast dwóch punktów do będącej na czele tabeli Lechii Gdańsk, wciąż traci pięć.- Faworytem jest Legia, ale w przeciwieństwie np. do poprzedniego sezonu, reszta stawki pokazała zimą, że nie ma zamiaru jej łatwo odpuścić - mówi przed startem ekstraklasy były trener m.in. Cracovii i Podbeskidzia Bielsko-Biała, Robert Podoliński.