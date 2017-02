Ajax - Legia. Szczególne środki ostrożności w Amsterdamie przed meczem z Legią

Władze Legii Warszawa zmieniły zasady dystrybucji biletów w porównaniu do poprzednich meczów wyjazdowych w europejskich pucharach. Wcześniej stołeczny klub sprzedawał bilety na te spotkania także w kasach osobom, które znajdowały się bazie kibiców. Nie miał jednak kontroli nad tym, do kogo te bilety trafiły później."Zmniejszyliśmy to ryzyko do minimum, ponieważ w momencie sprzedaży do kupującego trafia tylko voucher. Natomiast bilety kibice będą mogli odebrać już w Holandii , wedle przygotowanych wcześniej list" - powiedział PAP dyrektor Legii ds. mediów Seweryn Dmowski.Na mecz w Amsterdamie dla kibiców Legii przeznaczono 2,6 tys. biletów. Ich dystrybucją oraz organizacją całego przedsięwzięcia zajęło się Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa."Zaproponowana przez SKLW i zaaprobowana przez klub formuła organizacji ma na celu zminimalizowania ryzyka jakichkolwiek incydentów podczas tego wyjazdu. Odstąpiliśmy od otwartej sprzedaży biletów w kasach, ponieważ w takim modelu nie mieliśmy pewności, do kogo finalnie mogą trafić bilety. SKLW przedstawiło nam listę kibiców, którą sprawdziliśmy pod kątem zakazów stadionowych. Dodatkowo nasi pracownicy współpracują z lokalnymi władzami w Amsterdamie oraz polskimi służbami konsularnymi w Holandii" - dodał Dmowski.Aby zapobiec konfrontacji kibiców Legii z fanami Ajaksu ci pierwsi bilety, w zamian za vouchery, mają odebrać w Hadze. W tym mieście zorganizowana będzie zbiórka fanów polskiego zespołu, którzy autokarami pojadą w dniu meczu na stadion Ajaksu. Po spotkaniu autokarami mają wrócić do Hagi.Do Amsterdamu wybiera się jednak sporo grupa kibiców, która nie ma wejściówek na czwartkowy mecz."Zaraz po losowaniu par 1/16 finału LE kupiłem bilet lotniczy do Amsterdamu. Dopiero później starałem się o wejściówkę na mecz. Kilka dni później kupiłem bilet na mecz w Amsterdamie za pośrednictwem jednej z firm dystrybuującej bilety. Po kilku godzinach ta sama firma zwróciła mi pieniądze, ponieważ dostałem informację, że Ajax wprowadził zakaz sprzedaży wejściówek dla Polaków" - powiedział Marcin, kibic z Warszawy.Początek meczu rewanżowego 1/16 finału Ligi Europejskiej Ajax Amsterdam - Legia Warszawa w czwartek o godz. 19.