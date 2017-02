MŚ w Lahti 2017. Adam Małysz: Stoch i Kot faworytami. Ale trzeba dać im spokój

Łukasz Jachimiak: Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Kamil Stoch, Maciej Kot, Daniel Andre Tande i Peter Prevc - czy wymieniłem wszystkich poważnych kandydatów do medali w Lahti?

W czterech ostatnich konkursach Pucharu Świata, w Sapporo i Pjongczangu, Kot zdobył 286 punktów, wygrał po jednym starcie w Japonii i w Korei, wypadł lepiej od Stocha, który zgromadził w Azji 213 punktów. Można powiedzieć, że Kot ma takie same szanse na podium indywidualnych konkursów w Lahti co Stoch, czy jednak więcej należy spodziewać się po mającym już ogromne doświadczenie z wielkich imprez Kamilu?

Rozumiem pański apel, ale Kot sam mówi, że do Lahti leci po medale, a generalnie nasza ekipa nie może w nie nie celować, skoro w 24 konkursach tej zimy wywalczyła 18 miejsc na podium. Chyba musiałby się zdarzyć jakiś kataklizm, żebyście z Lahti wrócili bez chociaż jednego medalu. Wyobraża Pan sobie, że na podium nie stanie nasza drużyna?

W Bischofshofen, oglądając podwójne zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni Stocha i Piotra Żyły, ze wzruszeniem wspominał pan swój triumf w tej imprezie sprzed 16 lat. Przed Lahti 2017 przypomina się Panu Lahti 2001 z pierwszymi medalami mistrzowskiej imprezy w pańskiej karierze?

Spotkacie się w trakcie mistrzostw?

Lahti 2001 zaczął Pan od srebra na dużej skoczni. W drugiej serii złoto wydarł Panu Martin Schmitt, bijąc też pański rekord skoczni. Gdyby wtedy stosowano system rekompensat za warunki wietrzne, to chyba Niemiec by z Panem nie wygrał?

Płakać chyba nie byłoby nad czym, medal był.

Wtedy pracujący z Panem psycholog Jan Blecharz radził, by ludzie wyszli na spacer, zamiast się smucić, że Pan nie wygrał. Tłumaczył, że trzeba docenić, jak piękny, stojący na wysokim poziomie konkurs kibice zobaczyli. Brzmi absurdalnie, przecież pański medal był pierwszym dla naszego narciarstwa od tych, które w Lahti w 1978 roku zdobył Józef Łuszczek, a niektórych trzeba było pocieszać.

Tak z ręką na sercu - Pan swoje wicemistrzostwo świata docenił, cieszył się Pan z niego?

Adam Małysz:Patrząc na ostatnie konkursy Pucharu Świata myślę, że to już wszyscy faworyci. Ale to są skoki, tu nigdy do końca nie da się wszystkiego przewidzieć. Czasem zdarzają się niespodzianki. Choć częściej na igrzyskach i nawet w Turnieju Czterech Skoczni niż na mistrzostwach świata. Na nich jednak zazwyczaj jest tak, że wygrywają ci, których większość typowała. Nie wiem dlaczego tak jest. Na pewno wymienię więcej niespodzianek w innych wielkich imprezach. W mistrzostwach sensację to sprawił chyba tylko Rok Benković, wygrywając w Oberstdorfie, w 2005 roku. A niespodziankę zrobił Andreas Kuettel, który był najlepszy w jednoseryjnym konkursie w Libercu w 2009 roku. Poza tymi przypadkami zwykle wygrywa ktoś, kto pretendował do medalu.- Obaj mają duże szanse. Kamil na pewno ma dużo większe doświadczenie, potrafi w najważniejszym, najtrudniejszym momencie skoczyć swoje. Ale w ostatnim czasie zdarza mu się psuć. Zrobił to w Sapporo w pierwszym konkursie i w Pjongczangu w drugim. Kamila z jego doświadczeniem chciałoby się ustawić jednak przed Maćkiem. Z drugiej strony Maciek jest zawodnikiem, który w tym momencie jest w formie. On nabiera pewności siebie, zdecydowania, przekonania, że potrafi. Nie jest sobą z początku sezonu, kiedy chciał sukcesu za wszelką cenę. Kamilowi w Lahti będzie łatwiej poruszać się w kręgu faworytów, potencjalnych zwycięzców. Maciek dopiero się do tego przyzwyczaja. Ale widzę, jak się zmienia. Przez lata był niecierpliwy i w tym sezonie też długo chciał odnieść sukces za wszelką cenę. A metodą jest cierpliwość, praca, dążenie do sukcesu, ale spokojnie, krok po kroku. Jeśli masz talent, jeśli jesteś dobrze przygotowany, to ani nie możesz się zniechęcać, że jeszcze nie wygrywasz, ani nakręcać, że wygrywanie powinno przyjść już, teraz. Maciek do tego dochodził i wydaje mi się, że w Azji w końcu to zrozumiał. Już na sto procent przekonał się, że cierpliwość popłaca. A jego forma jest wysoka, stabilna, ale jeszcze ciągle zwyżkowa. Na pewno śmiało można go typować do medali. Ale bardzo proszę o jedno - ani jemu, ani Kamilowi nie zakładajmy jeszcze na szyje żadnych krążków. Tych, którzy chcą medali będzie w pierwszej serii 50, a w drugiej serii 30 (śmiech). A mówiąc całkiem serio - z głównych kandydatów każdy jest tak samo mocny. Wygrają najlepsi, czyli najbardziej cierpliwi, najbardziej doświadczeni i najmocniejsi psychicznie. Wystarczy, że w jednym z tych obszarów zabraknie jakiegoś drobiazgu, że będzie drobne zaburzenie, i można zostać bez medalu.- Myślę, że nikt sobie tego nie wyobraża, a większość kibiców liczy na złoto. Z trzech "drużynówek" w tym sezonie wygraliśmy dwie, raz zajęliśmy drugie miejsce, więc to pokazuje nasz bardzo, bardzo duży potencjał. Nasi zawodnicy też o tym wiedzą. Ale im trzeba przede wszystkim spokoju. Niech podejdą do tych konkursów jak zwykle, a nie jak do mistrzostw świata, to wtedy na pewno zrobią swoje. Najlepiej by było, gdyby myśleli, że to nawet nie tyle kolejny Puchar Świata, co mistrzostwa Polski. Zdecydowanie łatwiej jest funkcjonować wtedy, kiedy uda się nie myśleć o wyjątkowości danego wydarzenia. Ja doskonale wiem, jak trudno jest na wielkich imprezach, kiedy się na nie jedzie po medale. Naprawdę warto wypracować sobie na to sposób i się go trzymać. Wygrywają właśnie ci, którzy potrafią sobie z tym poradzić, którzy umieją wytrzymać napięcie związane z faktem, że po wielu pokazach formy muszą to samo zrobić w najważniejszym momencie całego sezonu. Naszym chłopakom niczego nie brakuje, żeby dobrze podejść do sprawy. Umieją odciąć niepotrzebne myślenie, już to pokazywali. Teraz trzeba to zrobić kolejny raz.- Jasne, że tamte chwile mi się przypominają. W ogóle z Lahti jestem mocno związany. Zwłaszcza że stamtąd pochodzi Hannu Lepistoe, bardzo ważny dla mnie trener i człowiek.- Na pewno, choć jeszcze nie wiem czy Hannu będzie przy nich działał. Może będzie w organizacji, może w fińskim Eurosporcie, bo jego syn jest tam szefem, a Hannu komentatorem. Na miejscu wszystko się okaże.- No tak, pewnie by tak było. Wiem, że jest sporo ludzi, którzy lubią takie rzeczy analizować, bawić się tym. Ale ja tego nie robię. Bo nie chciałbym siąść i płakać (śmiech). Czasu przecież nie wrócę.- Był, ale nie jeden by powiedział, że jest nad czym, bo srebro to nie złoto. Ja doskonale wiem, co tam się wydarzyło. Ale już dawno temu uznałem, że trzeba być zadowolonym z tego, co się ma.- Presja była wielka, bo byłem w świetnej formie i skazywano mnie na złoto. Zdobyłem srebro, to przecież superwynik, a jednak było rozczarowanie. Podbudzanie oczekiwań, napinanie wszystkiego do granic wytrzymałości na pewno nie jest potrzebne. Dlatego cały czas powtarzam, że do formy chłopaków trzeba podchodzić spokojnie, ufać im, dać oddech, nie oczekiwać czegoś takiego jak wtedy, ode mnie, że na sto procent będzie złoto. Przecież wiatr czasem kręci tak, że nawet z dzisiejszymi przelicznikami nic nie jesteś w stanie zrobić, bo punkty, jakie dostaniesz w ramach rekompensaty tak naprawdę złych warunków do końca ci nie zrekompensują.- Najpierw byłem strasznie zadowolony. Ale szybko udzieliła mi się ta dziwna atmosfera. Aż w pewnym momencie zrobiło mi się bardzo przykro. Zdobywasz medal, a wielu ludzi ma w oczach pytanie albo bardziej żal "czemu nie złoto?". Nawet nie chodzi o to, że ktoś mi tak mówił, ja po prostu widziałem taki zawód, niedosyt. Na szczęście byłem naprawdę mocny psychicznie. Szybko pomyślałem o drugim konkursie. Wiedziałem, że stać mnie na złoto. Powiem prawdę - jadąc do Lahti o wiele, wiele spokojniej myślałem o starcie na normalnej skoczni. Wiedziałem, że ona będzie moja. Ten power, który miałem w nogach zawsze więcej korzyści dawał na mniejszych skoczniach. A jak Schmitt prowadził po pierwszej serii, to się cieszyłem, że jest odwrotna sytuacja niż na skoczni dużej. Wolałem atakować niż się bronić. Wiedziałem, że skoczę dobrze, a on zostanie z tym sam na górze. Wtedy myśli są różne. No i albo nie wytrzymał, albo nie miał na tyle w nogach, żeby ze mną wygrać.