UEFA EURO U21. Bilety rozeszły się w kilka godzin. Ogromne zainteresowanie meczami Polaków na Mistrzostwach Europy

Z ponad 300 tysięcy kart wstępu na 21 spotkań turnieju, w kilka godzin wyprzedano te na występy kadry Marcina Dorny. Wszystkie zostały zarezerwowane. Oznacza to, że przez oficjalny internetowy system sprzedaży biletów będzie je można nabyć, tylko gdy ktoś ze swojej karty wstępu zrezygnuje.Podobnie sytuacja jest z meczami półfinałowymi rozgrywanymi w Tychach Krakowie oraz finałem zaplanowanym w stolicy Małopolski. Tu także wejściówek już zabrakło. Pozostaje liczyć jeszcze na zwroty biletów wysłanych do federacji, które zagrają na imprezie.Reprezentacja Polski na mistrzostwach zagra w grupie A. Zmierzy się ze Słowacją, Szwecją i Anglią. Podopieczni Marcina Dorny swoje mecze rozegrają w Lublinie Kielcach . Bardzo prawdopodobne jest, że na imprezie zobaczymy gwiazdy pierwszej reprezentacji. Szkoleniowiec będzie chciał porozumieć się z Adamem Nawałką oraz klubami, by na rozpoczynającym się 16 czerwca turnieju stawili się Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Karol Linetty. Przepisy na to pozwalają, bo w momencie początku eliminacji do turnieju nie mieli oni ukończonych 21 lat.