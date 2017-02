Primera Division. Iniesta wskazał swojego następcę w Barcelonie

Lewandowski pomógł oskubać bukmachera

Andres Iniesta ma już 32 lata i powoli będzie kończył karierę. Barcelona musi już myśleć o jego następcy. Czy będzie nim jeden z zawodników PSG?Pomocnik PSG Blaise Matuidi zdradził w rozmowie z radiem France Bleu treść swojej krótkiej rozmowy z Iniestą.- Gdy Verratti leżał na ziemi z urazem, powiedziałem do Iniesty, że to on powinien być jego następcą w Barcelonie. Odpowiedział mi, "tak, też tak myślę".Marco Verratti to 24-letni włoski pomocnik występujący w PSG od 2012 roku.Zmarnowany rzut karny Arsenalu i gol strzelony głową przez Roberta Lewandowskiego sprawiły, że jedna z firm straciła 350 tys funtów. Wszystko przez zakład, o który poprosił klient na Twitterze.Śmierć, podatki i mecze Bayernu Monachium z Arsenalem w Lidze Mistrzów - w życiu pewne wydają się te trzy rzeczy. Bawarczycy skorzystali z tego na Twitterze śmiejąc się z rywala po środowym zwycięstwie 5-1.. Jeśli mam krew na stopie, to jest pytanie, czy to ja próbowałem wybić piłkę czy on wchodził nakładką - powiedział Lewandowski o sprokurowanym przez siebie karnym.Bayern Monachium wygrał w pierwszym meczu 1/8 finału aż 5:1 z Arsenalem i jest blisko do awansu do ćwierćfinału. Robert Lewandowski miał gola, bajeczną asystę i spowodował rzut karny.