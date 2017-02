Alan Shearer grał w przeszłości z otyłym bramkarzem Sutton United. Mocne słowa legendy

Wayne Shaw Sutton United reserve keeper tonight, not mutch will get by this big fella #EmiratesFACup pic.twitter.com/04GDQsYibN — InsaneFootballDays (@scottishretrof1) February 20, 2017

Piątoligowe Sutton sprawiło ogromną niespodziankę w tej edycji krajowego pucharu. Zespół odpadł dopiero w 1/8 finału po porażce z Arsenalem 0:2, ale i tak osiągnął więcej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać.Równie głośno, co o pięknej przygodzie zespołu z Pucharem Anglii, mówi się na Wyspach o drugim bramkarzu klubu. Wayne Shaw, bo o nim mowa, waży 115 kg i w niczym nie przypomina profesjonalnego piłkarza. Jak się okazuje, w przeszłości zawodnik grał w młodzieżowym zespole Southampton u boku Alana Shearera. Były napastnik Newcastle wypowiedział się zresztą na temat Shawa.- Tak, to prawda. Graliśmy razem, kiedy mieliśmy po 14 czy 15 lat. Ja podążyłem za moimi marzeniami do Premier League , on do budki z hamburgerami - cytuje Shearera brytyjski "Mirror".