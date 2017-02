Roger Federer pozostanie na korcie przynajmniej do 2019 roku

Jeden z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny podpisał kontrakt z organizatorami turnieju w Bazylei i zapewnił, że będzie tam startować przynajmniej do 2019 roku.- Już nie mogę się doczekać kolejnych edycji. To mój turniej, moi kibice, tu jestem w domu. Ta impreza to zawsze dla mnie wielkie wydarzenie - przyznał 35-letni Federer, który w styczniu w Melbourne po raz 18. triumfował w turnieju Wielkiego Szlema.W zawodach w Bazylei Szwajcar siedem razy zwyciężał, 12 razy był w finale. W zeszłym sezonie musiał zrezygnować ze startu z powodu kontuzji kolana.- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się podpisać kontrakt z Rogerem na kolejne trzy lata i to w momencie, kiedy ponownie wygrał turniej wielkoszlemowy. To wiele dla nas znaczy - podkreślił szef zawodów Roger Brennwald.Federer obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w światowym rankingu ATP.